A kiégés szélén érezte magát a Dancing with the Stars gyönyörű táncosnője

Szőke Zsuzsi a Dancing with the Stars második évadától kezdve állandó táncosa a műsornak, idén azonban a TV2 nem indított új évadot a táncos show-műsorból. Ehelyett Zsuzsit a Farm VIP következő évadba csábították, amire örömmel mondott igent, tapasztalatairól pedig lapunknak adott interjújában mesélt.

Szőke Zsuzsi szerint a Farm VIP nagyon újszerű tapasztalatokat ad (Fotó: Szőke Zsuzsi)

Szőke Zsuzsi: „Amennyire féltem tőle, annyira jól esett”

A gyönyörű táncosnő a Farm VIP forgatása után lassan tért vissza a közösségi médiába, mint mondja, idő kellett az akklimatizációhoz.

A Farmon teljesen más volt minden, nagyon érdekes tapasztalás volt és nehéz volt visszarázódni a hétköznapokba. Kiestem a táncból és az edzésből is, több hét kellett, mire újra felvettem a fonalat. A tánciskolát szeptembertől indítottam újra, mostanra érzem úgy, hogy minden a régi

- kezdi Zsuzsi, majd hozzátette: a digitális detoxtól félt a legjobban, ugyanakkor meglepődött, milyen jó hatással volt rá.

Azt kell mondjam, hogy nagyon jól esett, meg is fogadtam, hogy ha visszajövök, próbálok majd kevesebbet telefonozni. Itthon például rengetegszer migrénes fejfájásom van, ami a Farmon teljesen megszűnt, valószínűleg azért, mert amúgy sokat nézem a képernyőt. Szabad érzés volt, hogy ott nem kellett ilyen dolgokkal foglalkoznom. Aztán persze, amint visszakaptam a telefonom, ezer üzenet érkezett és minden intéznivaló rám zúdult.

Szőke Zsuzsi párjával is ment volna nyaralni, amit ugyan elhalasztottak, de hamarosan pótolják, Rómába utaznak majd.

Szőke Zsuzsanna hamarosan Rómába utazik párjával (Fotó: Szőke Zsuzsi)

S hogy hogy viselték a külön töltött időt?

„A párom azt mondja, az első néhány napban nagyon élvezte, utána viszont rájött, hogy csend van a lakásban” - mondja nevetve.

Megcsinált mindent, ilyenkor szokott jönni a közös idő, ami ezúttal viszont elmaradt és ez furcsa volt. Nem mondom, hogy egyszerű volt, mert amikor hazajöttem, nyilván voltak közöttünk súrlódások; azt hiszem, egy kicsit elszoktunk egymástól. Megviselt minket a távollét, de dolgozunk rajta. A kapcsolatnak viszont jót tett, hogy hiányoztunk egymásnak.

A táncosnő elárulta, tudatosan nem tett ki közös fotókat közösségi oldalaira, mert szeretné elkerülni, hogy amikor a Farm VIP adásba kerül, akkor ezzel párhuzamosan a magánélete is nagy figyelmet kapjon. „Ha elutazunk, természetesen lesznek majd közös posztok, de nem szeretném állandóan ezt mutogatni”