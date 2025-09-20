Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Friderika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A kiégés szélén érezte magát a Dancing with the Stars gyönyörű táncosnője

Farm VIP
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 20:00
kiégésSzőke Zsuzsannatánc
A csinos táncosnő rendkívül sűrű időszakot tudhat maga mögött. Szőke Zsuzsi lapunknak adott interjújában a Farm VIP 2026-os évadának forgatása utáni időszakról, párkapcsolatról és a kiégés veszélyéről mesélt.
M. K.
A szerző cikkei

Szőke Zsuzsi a Dancing with the Stars második évadától kezdve állandó táncosa a műsornak, idén azonban a TV2 nem indított új évadot a táncos show-műsorból. Ehelyett Zsuzsit a Farm VIP következő évadba csábították, amire örömmel mondott igent, tapasztalatairól pedig lapunknak adott interjújában mesélt. 

Szőke Zsuzsi a Farm VIP forgatása után
Szőke Zsuzsi szerint a Farm VIP nagyon újszerű tapasztalatokat ad (Fotó: Szőke Zsuzsi)

Szőke Zsuzsi: „Amennyire féltem tőle, annyira jól esett”

A gyönyörű táncosnő a Farm VIP forgatása után lassan tért vissza a közösségi médiába, mint mondja, idő kellett az akklimatizációhoz. 

A Farmon teljesen más volt minden, nagyon érdekes tapasztalás volt és nehéz volt visszarázódni a hétköznapokba. Kiestem a táncból és az edzésből is, több hét kellett, mire újra felvettem a fonalat. A tánciskolát szeptembertől indítottam újra, mostanra érzem úgy, hogy minden a régi

- kezdi Zsuzsi, majd hozzátette: a digitális detoxtól félt a legjobban, ugyanakkor meglepődött, milyen jó hatással volt rá.

Azt kell mondjam, hogy nagyon jól esett, meg is fogadtam, hogy ha visszajövök, próbálok majd kevesebbet telefonozni. Itthon például rengetegszer migrénes fejfájásom van, ami a Farmon teljesen megszűnt, valószínűleg azért, mert amúgy sokat nézem a képernyőt. Szabad érzés volt, hogy ott nem kellett ilyen dolgokkal foglalkoznom. Aztán persze, amint visszakaptam a telefonom, ezer üzenet érkezett és minden intéznivaló rám zúdult.

Szőke Zsuzsi párjával is ment volna nyaralni, amit ugyan elhalasztottak, de hamarosan pótolják, Rómába utaznak majd.

Szőke Zsuzsi nyáron a kiégés szélén érezte magát
Szőke Zsuzsanna hamarosan Rómába utazik párjával (Fotó: Szőke Zsuzsi)

S hogy hogy viselték a külön töltött időt?

„A párom azt mondja, az első néhány napban nagyon élvezte, utána viszont rájött, hogy csend van a lakásban” - mondja nevetve. 

Megcsinált mindent, ilyenkor szokott jönni a közös idő, ami ezúttal viszont elmaradt és ez furcsa volt. Nem mondom, hogy egyszerű volt, mert amikor hazajöttem, nyilván voltak közöttünk súrlódások; azt hiszem, egy kicsit elszoktunk egymástól. Megviselt minket a távollét, de dolgozunk rajta. A kapcsolatnak viszont jót tett, hogy hiányoztunk egymásnak.

A táncosnő elárulta, tudatosan nem tett ki közös fotókat közösségi oldalaira, mert szeretné elkerülni, hogy amikor a Farm VIP adásba kerül, akkor ezzel párhuzamosan a magánélete is nagy figyelmet kapjon. „Ha elutazunk, természetesen lesznek majd közös posztok, de nem szeretném állandóan ezt mutogatni”

A Dancing with the Stars táncosnője újult erővel vetette bele magát a munkába (Fotó: Szőke Zsuzsi)

A kiégés szélén érezte magát

Az ötszörös latin magyar bajnok táncos idén saját táncstúdiót indított, ami rövid idő alatt rendkívül népszerűvé vált, ez azonban nyáron teljesen parkolópályára került. 

Számomra is furcsa volt, de június közepére mintha egy kicsit túlzásba estem volna. Annyira sokat tanítottam, hogy már nem maradt idő a saját táncaimra és kezdtem azt érezni, hogy kiégek. Jókor jött a Farm, mert kiszakított egy kicsit a környezetemből. Bár nekem a hobbim a munkám, de azért ebben is ki lehet égni. A visszatérés után viszont teljesen ki voltam éhezve a táncra, most megint sokkal többet táncolok kedvtelésből és sokkal jobban élvezem a saját óráimat is. Szíven ütött, hogy idén nincs Dancing, de a Farm kárpótolt érte

Szőke Zsuzsi táncoktatásai is gőzerővel újraindultak azóta, a csoportjai megmaradtak és a stúdió órarendje is majdnem teljesen tele van. „Mások is tanítanak már itt, aminek nagyon örülök. Most többet tudok táncolni a saját táncpárommal és nincs esküvőszezon sem; arról nem is beszélve, hogy forog a ‘Hogyan tudnék élni nélküled’ című film második része is, így sokkal változatosabb az időbeosztásom. A sok élmény mellett nagyon jó újra visszatérni.”

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu