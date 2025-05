Szőke Zsuzsanna a párjáról: „Mindig meglepjük egymást, apropó nélkül is”

Szőke Zsuzsanna egyetlen percre sem unatkozik, hiszen az elmúlt évben szerepelt a nagysikerű Hogyan tudnék élni nélküled? című filmben, negyedik éve táncol a Dancing with the Starsban, megvalósította álmát azzal, hogy saját táncstúdiót nyitott és közben visszatért a hobbitánchoz is; mindemellett lassan egy éve boldog párkapcsolatban él. A gyönyörű táncosnő nemrég meglepő, lovas bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán. Lapunknak adott interjújában elárulta, gyerekkorában már megbarátkozott ezzel a sporttal, így nem ez volt az első alkalom.

Szőke Zsuzsanna sok évnyi kihagyás után próbálta újra a lovaglást: azonnal visszajöttek az emlékek (Fotó: Szőke Zsuzsanna)

Szőke Zsuzsanna párja ajándékba kapta a programot

Zsuzsi és Zoli között kifejezetten jól működik a harmónia, s bár nem sok részletet osztanak meg közös magánéletükről, néha azért kivételt tesznek és betekintést engednek mindennapjaikba. Zsuzsi a lovaglással kapcsolatban elmesélte nekünk, honnan jött az ihlet: „Az az igazság, hogy gyerekkoromban is lovagoltam, hatéves koromban vitt el Anyukám először és néhány évig lovagoltam, persze akkor még csak karámban, futószáron. Tíz évvel ezelőtt az akkori páromnak voltak lovai, vele sokat voltunk terepen, amit én nagyon szerettem, négy-ötórás túrákat csináltunk.

Csak sajnos néhányszor előfordult, hogy leestem a lóról és eléggé megütöttem magam. Mivel a tánc folyamatosan jelen volt az életemben, nem akartam tovább folytatni, mert bár csak kisebb könyök- és hátsérüléseim voltak, tartottam tőle, hogy komolyabb baleset is lehet belőle. Ráadásul akkoriban kaptam meg az első hosszabb hajós szerződésemet és nem akartam úgy elutazni, hogy előtte össze-vissza töröm magam, ezért abbahagytam.

Zsuzsi gyerekkorában is imádta a lovakat (Fotó: Szőke Zsuzsanna)

Mint ismeretes, Szőke Zsuzsi néhány évig világ körüli óceánjáró luxushajókon táncolt, ennek tükrében jó döntés volt, hogy abbahagyta a lovaglást, pedig mint mondja, kislányként nagyon szerette a lovakat, az volt a kedvenc állata. Aztán eltelt 8-10 év és ez a sport mellékágra került. A táncosnő ugyanakkor nem felejtette el a szép élményeket és a közelmúltban épp egy közös programmal szerette volna meglepni a párját.

Nemrég jött az ötlet, hogy Zolinak szerettem volna meglepetés programot tervezni, mert ő is sokszor mondta már, hogy mennyire szépek ezek az állatok és szívesen kerülne közel hozzájuk. Gondoltam, itt az idő, én is szeretek lovagolni, ő pedig nem próbálta még, úgyhogy Balatonfüredre leszerveztem egy másfél órás tereplovaglást, ami nagyon jól sikerült.

Először csak lépésben mentünk, de aztán ügettünk is, a vágtát még nem próbáltuk. Igazából olyan ez, mint a biciklizés, hogy nem lehet elfelejteni. Felültem és visszajött minden, kicsit aggódtam, hogy visszajönnek majd a balesetek miatti félelmek is, de szerencsére ez nem következett be, nagyon jó élmény volt.”