"Jó újra itt!" Nagy öröm érte a rajongókat, visszatért a TV2 gyönyörű sztárja

Szőke Zsuzsi
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 22. 11:40
TV2visszatérésFarm VIP
Sokan hiányolták már a táncosnőt.
Bors
Rég adott hírt magáról a közösségi oldalán Szőke Zsuzsi, akinek a nevét a TV2 táncos vetélkedőjének, a Dancing with the Starsnak köszönhetően ismerte meg a közönség. Nem véletlenül, hiszen, ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, hamarosan visszatér a csatorna egy másik népszerű műsora, a Farm VIP, immár a hatodik évaddal, és amelynek már kezdetét vette a forgatása. Szőke Zsuzsi a piros csapat egyik tagja, és úgy fest, a forgatási munkálatok időközben befejeződtek, az alapján, amiről a csinos táncosnő nemrég az Instagram-oldalán számolt be.

Ismét hírt adott magáról a TV2 sztárja / Fotó: Szőke Zsuzsanna

Annyi mindent szeretnék mesélni nektek, de sajnos egy jó darabig nem tehetem. Még igyekszem feldolgozni az élményeket és szépen lassan visszatérni a valóságba. Én sem gondoltam volna, de hihetetlen jól esett picit távol lenni a normális élettől és újra elkezdeni értékelni minden apróságot, amit talán észre sem veszünk a hétköznapi kavalkádban. Hálás vagyok mindenért, ami történt. Viszont jó újra itt... Remélem, picit azért hiányoztam?!

- írta az Instagram-oldalán Zsuzsi. A követői természetesen siettek biztosítani őt a kommentszekcióban arról, mindenkinek nagyon hiányzott, és örülnek neki, hogy szerencsésen visszatért közéjük.

 

