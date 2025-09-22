Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Móric névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megmutatta feleségét Szerednyey Béla

Szerednyey Béla
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 07:00
Psota Irénfeleségcsalád
A színész a második házasságában él, pedig attól félt, hogy egyedül marad. Szerednyey Béla kétgyermekes felesége révén komplett családot is kapott, amiért nem lehet elég hálás.
Bors
A szerző cikkei

Korábban majdnem mindig volt az életében egy vagy akár több is, aki szerette, kényeztette, rajongott érte. Szerednyey Béla édesanyja volt az első ilyen – és Béla szívében ma is ő az.

Szerednyey Béla: Azt hitte, hogy már nem lesz családja. Megmutatja a második feleségét BORS
Szerednyey Béla imádja a családját - Fotó: archív / hot! magazin

„Anyám az összes premieremen ott ült, gyűjtötte rólam a cikkeket, minden sorozatomat, filmemet látta” – kezdte Szerednyey Béla a hot!-nak. 

A velünk lakó, vasszigorú apai nagyanyámmal együtt a széltől is óvott, talán mert az elsőszülött bátyám kisbabaként meghalt.

„Én eleven kölök voltam, aki nem hazudott, nem verekedett, de a 9. kerületi srácokkal együtt időnként balhékba keveredett.”

Szerednyey Béla felesége által pótapa is lett

Szerednyey Béla: Azt hitte, hogy már nem lesz családja. Megmutatja a második feleségét BORS
Szerednyey Béla Psota Irénnel is jó kapcsolatot ápolt - Fotó: archív / hot! magazin

Béla édesapja a Budapesti Csokoládégyárban dolgozott, ám az édesanyja könyvelőként hazavihette a munkáját, amit főleg éjjel csinált, hogy a gyermekeivel foglalkozhasson. Üllői úti lakásukból nyaranta elvillamosoztak a Nagycsarnokig, onnan vízibusszal sokszor „felpöfögtek” a csokigyár római parti strandjára, és néha levonatoztak a Balatonhoz is.

„Anyám imádta a vizet, remekül úszott.” 

Eleinte csak egy lakókocsink volt, abban kempingeztünk, később apám vállalatának zamárdi üdülőjében vakációztunk.

„Csak 25 éves voltam, amikor ő váratlanul elhunyt. Nagyanyám egy hónapra rá követte: megszakadt a szíve! A kettős családi tragédia feletti gyászt enyhítette az öröm, amikor a húgom fél év múlva megszülte az első fiát.” 

Mintha az elhunytak küldték volna nekünk vigaszul. A ma filmrendező Danit és a húsz évvel fiatalabb öccsét, Boldizsárt az első perctől a sajátjaimként szerettem.

„Megtanítottam őket vitorlázni, úszni, síelni, fúrni-faragni.”

Szerednyey Béla fiatalon is imádta a vitorlázást

Szerednyey Béla: Azt hitte, hogy már nem lesz családja. Megmutatja a második feleségét BORS
Korán elvesztette a mamáját - Fotó: archív / hot! magazin

A „pótapai” szerepkört Béla újra gyakorolhatta, amikor tizenöt éve megismerte kétgyermekes, elvált párját, akivel tíz éve már törvényes házasok is.

„Az első házasságom öt év után ment tönkre. A válás után voltak hosszabb-rövidebb viszonyaim, ám megesett, hogy évekig egyedül éltem. Ötvenévesen azt hittem, hogy már nem lesz családom, de láss csodát: megismertem Szilvit, aki – mint kiderült – a lányával együtt régóta a rajongóm volt.” 

Aztán egy este, előadás után Szilvi megvárt a színház mögött, kicsit beszélgettünk, végül telefonszámot cseréltünk, majd elkezdtünk randizni. A csinos cukrászlány lassacskán elrabolta a szívemet.

„Később megismertem a kamaszfiát és a lányát, akikkel baráti kapcsolatba kerültünk. Ők már felnőttek, el is költöztek. Szilvivel ketten maradtunk – azaz négyen a két kutyánkkal –, és szokjuk az új életformánkat. A feleségem eleinte nehezen élte meg a gyerekei távozását, aztán beletörődött. Amikor tudja, hogy jönnek, kivirul, és izgatottan sütni-főzni kezd. Ami a munkát illeti, én teszem tovább színészként a dolgomat, ellenben ő pár éve feladta a cuk­rász­ko­dást, és kitanulta az energiagyógyászatot, ami néha nekem is hasznomra válik. Bármilyen szörnyű lett a világ, nálunk otthon nyugalom van és pozitivitás. Bizonyára emiatt érzem úgy, hogy az utóbbi időben nagyon egyben vagyok!”

Színházi anyja is volt

Szerednyey Béla a Doctor Herz című musicalben lett Psota Irén partnere, ám a legendás színésznő szívébe is beférkőzött. A Madách Színház ikonjától mindenki rettegett, az ifjú Bélát azonban fiaként szerette.

– Irénnek nem volt gyereke, nekem elhunyt az anyám, szóval összeillettünk. A halála előtti években csak négy-öt ember látogathatta; büszke vagyok rá, hogy közéjük tartoztam. Psota Irén barátsága a sors örök ajándéka.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu