Géczi Bea exe, Mandula Ádám megszólalt Szegedi Fecsóék szakításáról: döbbenetes, ami kiderült

Bombaként robbant a hír nemrég, hogy két közös gyerkőc és több közös év után Géczi Bea és a népszerű vállalkozó kapcsolata végleg lezárult. Szegedi Fecsóék különválásáról a sztáranyuka exének, Mandula Ádámnak komoly véleménye van.
Egy szakítás sosem kizárólag csak két embert érint. Az, hogy Szegedi Fecsó és Géczi Bea végleg külön utakon folytatják, hatással van két kicsi gyermekükre, valamint mindkettőjük előző kapcsolatából származó fiaikra, sőt exeikre is. Mint ismert, az énekesnő volt párja, Mandula Ádám anno nem örült, hogy Bea és Fecsó összejöttek, meg is fenyegette őket, Bea el is tiltotta tőle Medoxot. De a rapper később mindent megbánt, tavaly kibékültek Beával és igyekszik a legjobb apuka lenni.
„Én, amikor tavaly szakítottak, akkor is nagyon szurkoltam nekik, hogy visszataláljanak egymáshoz, mert ott van két gyönyörű közös kisfiuk, meg úgy láttam, jó párost alkotnak” – kezdte a Borsnak Mandula Ádám.
Hasonlóan viharos volt a kapcsolatuk, mint anno a miénk Beával, aki alapból nagyon temperamentumos. De náluk tipikusan a két dudás egy csárdában eset állt fent, mind a kettő meg akarta mutatni a másiknak, ki az erősebb. De szeretik, szerették egymást, én azt hittem, ők már örökre együtt maradnak. Beával szerencsére egy ideje nagyon jó a kapcsolatunk, mondhatni baráti, meglepett, amikor a szakítás után elmondta, mi történt köztük, hogy nem volt minden fenékig tejfel… Az biztos, Madox örül, hogy szakítottak!
A sztárapuka azt is elárulta, hogy közös kisfiuk a szakítás óta vele van, de nem látja, hogy megviselte volna a dolog.
Medox kimondottan örült, hogy Fecsó eltűnt az anyukája mellől. Mert mint minden gyermek, azt szeretné, hogy a szülei együtt neveljék. Ő is azt reméli, hogy most akkor majd mi kibékülünk Beával, újra együtt leszünk hárman, de én erre nem látok túl sok esélyt!
