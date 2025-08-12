Géczi Bea exe, Mandula Ádám megszólalt Szegedi Fecsóék szakításáról: döbbenetes, ami kiderült

Bombaként robbant a hír nemrég, hogy két közös gyerkőc és több közös év után Géczi Bea és a népszerű vállalkozó kapcsolata végleg lezárult. Szegedi Fecsóék különválásáról a sztáranyuka exének, Mandula Ádámnak komoly véleménye van.

Szegedi Fecsó és Géczi Beatrix szakításáról a sztáranyuka exének is van véleménye (Fotó: Instagram)

Mandula Ádám szerint kisfia örült Szegedi Fecsó és anyukája szakításának

Egy szakítás sosem kizárólag csak két embert érint. Az, hogy Szegedi Fecsó és Géczi Bea végleg külön utakon folytatják, hatással van két kicsi gyermekükre, valamint mindkettőjük előző kapcsolatából származó fiaikra, sőt exeikre is. Mint ismert, az énekesnő volt párja, Mandula Ádám anno nem örült, hogy Bea és Fecsó összejöttek, meg is fenyegette őket, Bea el is tiltotta tőle Medoxot. De a rapper később mindent megbánt, tavaly kibékültek Beával és igyekszik a legjobb apuka lenni.

„Én, amikor tavaly szakítottak, akkor is nagyon szurkoltam nekik, hogy visszataláljanak egymáshoz, mert ott van két gyönyörű közös kisfiuk, meg úgy láttam, jó párost alkotnak” – kezdte a Borsnak Mandula Ádám.

Hasonlóan viharos volt a kapcsolatuk, mint anno a miénk Beával, aki alapból nagyon temperamentumos. De náluk tipikusan a két dudás egy csárdában eset állt fent, mind a kettő meg akarta mutatni a másiknak, ki az erősebb. De szeretik, szerették egymást, én azt hittem, ők már örökre együtt maradnak. Beával szerencsére egy ideje nagyon jó a kapcsolatunk, mondhatni baráti, meglepett, amikor a szakítás után elmondta, mi történt köztük, hogy nem volt minden fenékig tejfel… Az biztos, Madox örül, hogy szakítottak!

Mandula Ádám és Bea közös kisfia, Medox örül a szakításnak (Fotó: Instagram)

„A kisfiam azt reméli, újra összejövünk Beával”

A sztárapuka azt is elárulta, hogy közös kisfiuk a szakítás óta vele van, de nem látja, hogy megviselte volna a dolog.