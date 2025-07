Anorexia közeli állapotba került Szarvas Andi: „Voltam 46 kiló is”

A Miss World Hungary 2018-as versenyének győztese 2024 őszén jelentette be, hogy párjával, Zsolttal közös babát várnak. Kislányuk március 24-én született meg császármetszéssel, mivel Zina köldökzsinórja körbefonódott rajta, és a baba 4 kg feletti súlya is közrejátszott a döntésben. A kezdeti nehézségek óta Szarvas Andiékkal minden a legnagyobb rendben van és élveznék a kisgyermekes szülők életét, de...

Szarvas Andi őszintén beszélt a nehezebb időszakokról is (Fotó: YouTube)

Barátnői csúnyán beszóltak neki: „Miért, szépnek hiszed magad?”

Nemrégiben viszont a fiatal kismama közösségi oldalán arról panaszkodott, hogy a terhesség után igencsak lógós hasa van. Az internet népe azonban egyáltalán nem értett egyet az egykori szépségkirálynő kinyilatkoztatásával. Viszont többen a kommentelők közül többen is csúnyán beleálltak emiatt. Azonban nem ez volt az első alkalom, hogy durván beszóltak Szarvas Andinak, aki erről a Ki vagy te valójában? podcast vendégeként beszélt.

Volt olyan barátnőm, akivel már nem tartom a kapcsolatot, de bekérdezte tőlem, hogy »Miért, szépnek hiszed magad?« Én nem tudtam rá válaszolni, köpni-nyelni nem tudtam. És mit mondtam volna neki?, »Nem, csúnyának?« Úgyhogy én nem szeretek a szépségről beszélni. Illetve bármit csinál az ember, nem lesz olyan, hogy mindenkinek megfelel. Illetve, ha valaki beléd akar kötni, az így is, úgy is beléd fog

– mesélte a fiatal anyuka, akinek korábban már többször is volt már problémája a szépségével és a testével, így Andi ezért sem szeret beszélni a külsejéről.

Szarvas Andi anorexia közeli állapotban volt

Én nem mondom, hogy anorexiás voltam, de voltam 46 kiló is a 172 centimhez, ami azért elég durva. És akkor is úgy láttam magamat, hogy nem vagyok elég vékony... De volt olyan, amikor hétvégén rám jött a zabálhatnék és lemondtam a munkát. Mert aznap többet ettem és nem éreztem jól magam a bőrömben

– vélekedett az egykori szépségkirálynő.

Szarvas Andrea mindig is figyelt az alakjára, nemcsak keményen edzett, hanem tudatos volt az étkezés terén szintén. A szülés után kondizni is elkezdett, kevesebb mint 4 hónappal a kislánya érkezése után, ugyanis többek közt a hasával elégedetlen. Viszont a testképzavarai mellett az anyaságról is vallott az említett podcastben.