Nehéz helyzetbe került a magyar sorozatsztár: „A bankszámla az most így nulla”

Száraz Dénes az ország egyik nagy kedvence. A színész alakította egykor a Jóban Rosszban híres Tamás atyája. Egy ideje azonban eltűnt a reflektorfényből, aminek okairól nemrég a Tv2 Tények Plusz műsorában mesélt. A riportban kiderült, hogy a jóképű színész élete döbbenetes fordulatot vett, nehéz időszak van mögötte: úszómesternek állt.

Száraz Dénes munkát váltott

„Pont egy éve dolgozom itt. Az a rádöbbenés, hogy most nincs mese, most tényleg kell keresni valami mást, mert így akkor baj lesz” – kezdte a Tényeknek adott interjúját Száraz Dénes.

Száraz Dénes valóban egy budapesti strandfürdőben teljesít szolgálatot, mint úszómester. A színész őszintesége egészen egyedülálló:

„Volt egy ilyen döbbenet, arra nagyon emlékszem, tavaly júniusban. Ahogy egyszer így, nem tudom, felkeltem reggel és így rádöbbentem, hogy hello a bankszámla az most így nulla. S gondolkoztam, hogy várjál hány elődadásom lesz majd júniusban? Vagy, hogy mit tudok így előre, mi lesz? S rájöttem, hogy így semmi” - vallotta be a Tényeknek Száraz Dénes, akit az elfogadás és a humor segíti a mindennapokban.

„Én alapvetően úgy állok az élethez, csak tedd a dolgod és kész. Ha most éppen ez a dolgom, akkor csinálom. S mi a cél? Miért csinálom? Az, hogy kifizesd az albérletet, neveled a gyereket. Tehát ezeken, az, hogy van egy kicsi önsajnálás, meg ilyesmi. De azon hamar túlteszem magam, mert vannak ezek a praktikus dolgok. S akkor inkább büszke vagy magadra, hogy te ezt csinálod” – hangzottak el Száraz Dénes inspiráló szavai.

