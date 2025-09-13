„Mintha egy rög került volna be az érrendszerbe” – Száraz Dénes hiszi, hogy élete nemsokára jobbra fordul

Pár hónapja kiderült Száraz Dénes meglepő új munkája: úszómesternek állt. De mi is vezette ide a színészt?

Száraz Dénes hiszi, hogy élete nemsokára jobbra fordul (Fotó: Szabolcs László)

Volt egy ilyen döbbenetem, nagyon emlékszem, tavaly júniusban, fölkeltem reggel, és rádöbbentem, hogy 'hello, a bankszámla az most így nulla.'

Miután elgondolkozott, hogy még hány előadása és mennyi pénze van abban a hónapban, rájött, hogy igazából semmit sem tud. Dénes most a Dagály stranduszodában dolgozik, mint úszómester.

Nekem az egyik nagyon jó barátom a vezető, felhívtam, és akkor mondta, hogy 'persze, végezd el a tanfolyamot, és gyere úszómesternek.'

Dénes egy hét alatt végezte el a tanfolyamot, és oklevelével ment dolgozni. Az elfogadás és humor segíti most a mindennapjaiban.

Van bejelentett munkahelyem. Sosem volt SZÉP-kártyám, most az is van.

- mondta nevetve a színész a Tényeknek.

Száraz Dénes nem esik kétségbe

Kifejezte, hogy ő úgy áll az élethez, hogy ha most ez a dolga, akkor ezt csinálja. Azért teszi, hogy kifizesse az albérletet, a gyermekét nevelni tudja, és bár néha sajnálja magát, hamar túl teszi magát rajta.

A színházi és a strandos munkája között a legnagyobb különbség az, hogy az egyiknél emberek szeme előtt kell lennie, de a strandon pont az ellenkezője történik: a háttérben van, csak akkor lép, ha kell, és nem ő van a központban.

A színész most éppen színházban is szerepel, a 6SZÍN-ben jár próbákra. Az uszodában olvassa szövegkönyveit és tanulja sorait. Bár kevés előadása van, és régen havi húszat játszott, még mindig örömmel tölti el, ha előadhat. De a reményt nem veszti el és hiszi, egy nap minden a helyére kerül.