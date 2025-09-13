„Mintha egy rög került volna be az érrendszerbe” – Száraz Dénes hiszi, hogy élete nemsokára jobbra fordul

Pár hónapja kiderült Száraz Dénes meglepő új munkája: úszómesternek állt. De mi is vezette ide a színészt?
Volt egy ilyen döbbenetem, nagyon emlékszem, tavaly júniusban, fölkeltem reggel, és rádöbbentem, hogy 'hello, a bankszámla az most így nulla.'
Miután elgondolkozott, hogy még hány előadása és mennyi pénze van abban a hónapban, rájött, hogy igazából semmit sem tud. Dénes most a Dagály stranduszodában dolgozik, mint úszómester.
Nekem az egyik nagyon jó barátom a vezető, felhívtam, és akkor mondta, hogy 'persze, végezd el a tanfolyamot, és gyere úszómesternek.'
Dénes egy hét alatt végezte el a tanfolyamot, és oklevelével ment dolgozni. Az elfogadás és humor segíti most a mindennapjaiban.
Van bejelentett munkahelyem. Sosem volt SZÉP-kártyám, most az is van.
- mondta nevetve a színész a Tényeknek.
Kifejezte, hogy ő úgy áll az élethez, hogy ha most ez a dolga, akkor ezt csinálja. Azért teszi, hogy kifizesse az albérletet, a gyermekét nevelni tudja, és bár néha sajnálja magát, hamar túl teszi magát rajta.
A színházi és a strandos munkája között a legnagyobb különbség az, hogy az egyiknél emberek szeme előtt kell lennie, de a strandon pont az ellenkezője történik: a háttérben van, csak akkor lép, ha kell, és nem ő van a központban.
A színész most éppen színházban is szerepel, a 6SZÍN-ben jár próbákra. Az uszodában olvassa szövegkönyveit és tanulja sorait. Bár kevés előadása van, és régen havi húszat játszott, még mindig örömmel tölti el, ha előadhat. De a reményt nem veszti el és hiszi, egy nap minden a helyére kerül.
Van ebben a dologban egy nagy elakadás, mintha egy rög került volna be az érrendszerbe, és azt ki kell lökni. Van egy ilyen érzésem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.