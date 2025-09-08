Simon Kornél túlvan az életközepi válságon! Itt a színész őszinte vallomása: "Az izgágaságom is elmúlt..."

Simon Kornél szeptember elsején ünnepelte 49. születésnapját, de a jeles nap nem csupán a tortáról és a gyertyákról szólt. A népszerű színész és zenész életében most minden a lendületről és az új kezdetekről szól: színházi bemutatókra készül, aktívan koncertezik a Simon Kornél és a Boughris zenekarral, és közben családjával is megtalálta a harmóniát. Bár a születésnapja munkával telt, a család már előtte meglepte egy közös ünnepléssel, ami igazán különlegesre sikerült, árulta el a Borsnak.

Simon Kornél születésnapja emlékezetesre sikerült (Fotó: Markovics Gábor)

Ezt kapta Simon Kornél Gryllus Dorkától

„Csodás meglepetésben volt részem. A születésnapomat megelőző napon többeket is megünnepeltünk a nagy családban. Szalonnát sütöttünk, megajándékoztuk egymást. Kaptam rengeteg szép inget, pólót és egy félcipőt, ami már nagyon rám fért, mert a legutolsó igencsak viseltes volt” – mesélte nevetve a lapunknak.

Az igazi születésnapi nap azonban nem a pihenésről szólt:

A szülinapom munkával telt, két színházat látogattam meg. Az egyikben évadnyitó, társulati ülés volt, a másikban pedig olvasópróba. Utána elmentem a szinkronba, majd itthon készítettem egy hangfelvételt a Szépművészeti Múzeumnak. Jócskán dolgoztam is a születésnapomon

– árulta el Simon Kornél.

Simon Kornél élete jó vágányon halad jelenleg (Fotó: Markovics Gábor)

Izgalmas darabokban láthatjuk

A jövőre nézve sem áll le: két nagyobb bemutatóra is készül: „A szokásos darabokon túl, az Amerikai Komédia zenés vígjátékon kezdtünk el dolgozni a Veres1 Színházzal. Franket játszom, a rosszéletű szépfiút. Október 25-én lesz a bemutatója. December 12-én pedig a 6színben az Adler szobája című darabot mutatjuk be. A szerzője egy népszerű kortárs orosz írónő, Anastasia Bukreeva. A rendező pedig Kerényi Miklós Gábor (Keró)” – jegyezte meg.

Túl az életközepi válságon...

A színész azt mondja, mára sokkal kiegyensúlyozottabb, mint korábban, úgy érzi túlvan azon a nehéz időszakon, amit főként a Covid utáni hónapokban érzett:

Megnyugodtam kicsit, az izgágaságom is elmúlt. Lecsengett ez az életközepi válság mondhatjuk. Sok minden történt akkoriban, a Covid után. Áronka, a kisebbik fiam érkezése és a zenekar is. De már nincs ez a fajta pánik rajtam, hogy mihez kezdjek az életemmel

– árulta el őszintén. A zenélés azonban továbbra is meghatározó része az életének, hiszen Simon Kornél és a Boughris formációval egyre több fellépésen találkozhat a közönség.