Simon Kornél túlvan az életközepi válságon! Itt a színész őszinte vallomása: "Az izgágaságom is elmúlt..."

Simon Kornél szeptember elsején ünnepelte 49. születésnapját, de a jeles nap nem csupán a tortáról és a gyertyákról szólt. A népszerű színész és zenész életében most minden a lendületről és az új kezdetekről szól: színházi bemutatókra készül, aktívan koncertezik a Simon Kornél és a Boughris zenekarral, és közben családjával is megtalálta a harmóniát. Bár a születésnapja munkával telt, a család már előtte meglepte egy közös ünnepléssel, ami igazán különlegesre sikerült, árulta el a Borsnak.
„Csodás meglepetésben volt részem. A születésnapomat megelőző napon többeket is megünnepeltünk a nagy családban. Szalonnát sütöttünk, megajándékoztuk egymást. Kaptam rengeteg szép inget, pólót és egy félcipőt, ami már nagyon rám fért, mert a legutolsó igencsak viseltes volt” – mesélte nevetve a lapunknak.
Az igazi születésnapi nap azonban nem a pihenésről szólt:
A szülinapom munkával telt, két színházat látogattam meg. Az egyikben évadnyitó, társulati ülés volt, a másikban pedig olvasópróba. Utána elmentem a szinkronba, majd itthon készítettem egy hangfelvételt a Szépművészeti Múzeumnak. Jócskán dolgoztam is a születésnapomon
– árulta el Simon Kornél.
A jövőre nézve sem áll le: két nagyobb bemutatóra is készül: „A szokásos darabokon túl, az Amerikai Komédia zenés vígjátékon kezdtünk el dolgozni a Veres1 Színházzal. Franket játszom, a rosszéletű szépfiút. Október 25-én lesz a bemutatója. December 12-én pedig a 6színben az Adler szobája című darabot mutatjuk be. A szerzője egy népszerű kortárs orosz írónő, Anastasia Bukreeva. A rendező pedig Kerényi Miklós Gábor (Keró)” – jegyezte meg.
A színész azt mondja, mára sokkal kiegyensúlyozottabb, mint korábban, úgy érzi túlvan azon a nehéz időszakon, amit főként a Covid utáni hónapokban érzett:
Megnyugodtam kicsit, az izgágaságom is elmúlt. Lecsengett ez az életközepi válság mondhatjuk. Sok minden történt akkoriban, a Covid után. Áronka, a kisebbik fiam érkezése és a zenekar is. De már nincs ez a fajta pánik rajtam, hogy mihez kezdjek az életemmel
– árulta el őszintén. A zenélés azonban továbbra is meghatározó része az életének, hiszen Simon Kornél és a Boughris formációval egyre több fellépésen találkozhat a közönség.
Természetesen a sok munka mellett a nyári kikapcsolódás sem maradhatott el: „Harmadjára jártunk Ausztriában, Gröbmingben. Van egy nagyon kedves házaspár, akiket még Hévízen ismertünk meg, ők vezetnek kint egy vendégházat, ahol idén is megszálltunk. Télen és nyáron is gyönyörű, igazi kikapcsolódás volt a család számára” – mondta boldogan.
Simon Kornél tehát 49 évesen is tele van lendülettel: egyszerre dolgozik színházban, szinkronban, zenél az együttese élén, és közben családjával is megtalálta a nyugalmat. Vallomása talán sokak számára példaértékű: a pánik lecsengett, helyét az alkotás öröme és a szeretet vette át.
