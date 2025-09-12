Szabó Franciska egy kézzel elbánt a népszerű testépítővel – Videó!

Szabó Franciska az Exatlon bajnokaként vált széles körben népszerűvé, de küzdősport múltja miatt is sokan ismerték már a nevét. Ráadásul egy izgalmas területen is hódít: pofozóbajnokságokban is eredményes versenyző. Most ezt a tudását mutatta be egy TikTok-on is népszerű testépítő edző, Liszkai Márk arcán…

Szabó Franciska pofonja majdnem leterített egy izomkolosszus férfit (Fotó: Szabó Franciska)

Liszkai Márk megkönnyezte Szabó Franciska pofonját

Szabó Franciska dominaként is tevékenykedik, ennek során sok férfival került, fogalmazzunk úgy: rendhagyó szituációba. Ezúttal egy igazi izomkolosszus, a közösségi oldalakon is népszerű Liszkai Márk állt vele szemben, hogy kipróbálja, milyen is, ha egy ilyen fizikumú nő felpofozza.

Franciska egy jól irányzott taslival csapott le, amitől az izomkolosszus kissé megtántorodott, s bár kivételes állóképességének köszönhetően nem esett el, de utána percekig nem tudott napirendre térni az érzéstől, még a könnye is kicsordult. A feketeleves pedig ezután jött: kérdésére Franciska elárulta, csak az ereje 30 százalékát adta bele a sallerba. Egyikőjük számára sem maradt kérdés, hogy ha ez egy versenyszituáció lett volna, ahol az amazon 100 százalékon teljesít, akkor a férfi aligha maradt volna talpon.

„Micsoda élmény volt, azóta többet videózok! Helyreütötted a kreativitásom!” – ismerte el a kommentszekcióban az Instagramra töltött videónál Liszkai Márk.

Ám a kommentelők között jócskán akadt, aki azt írta: most jöhet a visszavágó, lássuk a férfi ütését…

„Jól vagytok?! Nagyon érdekes a kommentszekció. Mennyien vagytok, akik azt akarják látni, hogy egy ekkora férfi lecsap egy nőt? Egyébként ő kérte, hogy felpofozzam” – tett rendet a fejekben Franciska, aki korábban már őszintén beszélt az őt ért bántalmazásról.

Szabó Franciska párja erőszakoskodott

„Az esküvő előtti nap volt az első alkalom, hogy a vőlegényem rám emelte a kezét” – utalt egy podcastben Franciska a korábbi bántalmazó kapcsolatára.

„A hálószobában voltunk, és a torkomnál fogva lefeszített az ágyra, aztán levert egy pofont. Lesokkolódtam, és azon gondolkodtam, hogy miért most? Ha összeházasodunk ő végig ilyen lesz?” – mondta, majd kiemelte, pontosan tudja, milyen nehéz egy ilyen abuzáló helyzetet felismerni, helyén kezelni, majd kilépni belőle.

Az elején egy sokkos állapotba kerülsz, nem akarod elhinni, hogy ez a valóság, mert összetöri azt az illúziót, amiben éltél. Én nem így képzeltem el az első házasságomat, és ez összetör az emberben elég sok mindent

– fogalmazott Franciska, aki végül ki tudott lépni a bántalmazó kapcsolatból.