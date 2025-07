Sydney van den Bosch a terhességéről: "már füllentettem is néhány szakembernek"

hot!: És erre szerinted mennyi az esély?

Sydney van den Bosch: Ha nem tűnnek el a mesterek, akkor megvan az esélye. (Nevet.)

Sydney van den Bosch párja is nagyon várja a picit (Fotó: KLISZEK ANTAL / HOT! MAGAZIN)

Sydney van den Bosch terhessége teljesen harmonikus

hot!: A sok teendő mellett hogyan készültök a szülőségre?

Sydney van den Bosch: A nagymamám és az anyukám nagyon közel állnak hozzám, és számomra megnyugtató, hogy ha bármilyen kérdésem lenne, tudom, hogy bármikor fordulhatok hozzájuk. Nagyon fontosnak tartom az edukációt a babaneveléssel kapcsolatban, így szakirodalmat is olvasok, igyekszem már most tájékozódni, de elsősorban anyukámat hívom fel tanácsért.

hot!: Tartasz a szüléstől?

Sydney van den Bosch: Az elmúlt öt évben öt különböző műtéten estem át. Nagyon sok mindenen keresztülmentem már. Persze ez most egy egészen más helyzet, hiszen ennek a végén egy öröm, egy felfoghatatlan boldogság vár. Az eddigi kórházi élményeim közül soknak nem lett jó vége, ezért azt gondolom, hogy ez most az eddigi legszebb és legpozitívabb lesz. Most úgy érzem, hogy egyáltalán nem tartok a szüléstől!

Egyébként apás szülésre készülünk. Beni is nagyon izgatottan várja, hogy apa legyen, és mi egyénként is szinte mindent együtt csinálunk, ezért egyértelmű volt, hogy ezt a pillanatot közösen szeretnénk átélni.

Ősszel érkezik a kislánya (Fotó: KLISZEK ANTAL / HOT! MAGAZIN)

Sydney van den Bosch: Szeretném megélni az anyaság minden pillanatát

hot!: Mik a tervek a baba megszületése után?

Sydney van den Bosch: Nagyon szeretnék dolgozni; nincs bennem olyan gondolat, hogy otthon maradok, és anyuka üzemmódban csak főzök, mosogatok, takarítok. Nem ilyen típusú ember vagyok. Imádom a szabadságomat! Persze tudom, hogy ez hamarosan megváltozik, és más lesz a prioritás. Szerencsére rengeteg segítségem lesz, és ezzel szeretnék is majd élni. Szerencsére édesanyám és a nagyszüleim is fiatalok még, és alig várják, hogy kivegyék a részüket az unokázásból. Szerintem a jövő év elejétől már fokozatosan visszatérek a munkámhoz is.