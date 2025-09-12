Könnyekben tört ki Herceg Erika: a kamerák előtt értesült erről - Videó

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, elkezdődött a Megasztár legújabb évada. A zsűri szinte teljesen kicserélődött, és többek között helyet kapott az ítészek között Herceg Erika is.
A tehetségkutató hivatalos közösségi oldalára felkerült egy videó, amelyen egy az látható, amint egy jósnő a zsűritagok elé elé áll, és szembesíti őket a jövőjükkel. A látnok elárulta, hogy a zsűritagok mikor számíthatnak gyermekáldásra. Míg Tóth Gabinak a jelentkező szerint még egy gyermeke születni fog, addig Marics Petinek is jósoltak, akinek ezek szerint két kisfia lesz, de Herceg Erika is anyai örömök elé fog nézni három éven belül. A jósnő szerint az énekesnőnek kislánya születik, mire ennek hallatán sírva fakadt.
Nem beszélek én erről nagyon, de...
– mondta elcsukló hangon Herceg Erika.
