Szuper szexi: Párducmintás bikiniben tündököl Sári Évi

A Splash együttes egykori tagja nem akar véget vetni a nyárnak. Az énekesnő, színésznő és televíziós műsorvezetőnek sűrű éve volt, ezért megérdemli, hogy elhúzza a nyaralását. Sári Évi egy egzotikus vakációból jelentkezett be rajongói részére.
A Jóban Rosszban sztárjának Instagram-oldalán közzétett képeken látszódik, hogy a színésznő italt szürcsölve medencézik a pálmafák alatt. Az ibizai nyaralás alatt a színésznő a gyönyörű, kék medencében piheni ki a munka fáradalmait.
A nyaralóhely párducmintás úszógumit és törölközőt biztosít a vendégeknek. Sári Évi ehhez öltözve rózsaszín, párducmintás bikiniben fekszik a napágyon. Az énekesnő még 48 évesen is bombaformában van.
A színésznő mosolyogva fekszik a medencében himbálózó úszógumiban. A mediterrán szellő kicsit összekócolta Évi haját, de ettől csak még vonzóbb lett a sztár külseje. A szexi bikinis kép megőrjítette az énekesnő rajongói.
