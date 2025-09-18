Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Szuper szexi: Párducmintás bikiniben tündököl Sári Évi

Sári Évi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 13:30
A színésznő a medence partján sütteti magát.

A Splash együttes egykori tagja nem akar véget vetni a nyárnak. Az énekesnő, színésznő és televíziós műsorvezetőnek sűrű éve volt, ezért megérdemli, hogy elhúzza a nyaralását. Sári Évi egy egzotikus vakációból jelentkezett be rajongói részére.

Sári Évi insta képe
Sári Évi bombázóként pózol vakációja alatt   Fotó: Instagram

A Jóban Rosszban sztárjának Instagram-oldalán közzétett képeken látszódik, hogy a színésznő italt szürcsölve medencézik a pálmafák alatt. Az ibizai nyaralás alatt a színésznő a gyönyörű, kék medencében piheni ki a munka fáradalmait.

A nyaralóhely párducmintás úszógumit és törölközőt biztosít a vendégeknek. Sári Évi ehhez öltözve rózsaszín, párducmintás bikiniben fekszik a napágyon. Az énekesnő még 48 évesen is bombaformában van. 

A színésznő mosolyogva fekszik a medencében himbálózó úszógumiban. A mediterrán szellő kicsit összekócolta Évi haját, de ettől csak még vonzóbb lett a sztár külseje. A szexi bikinis kép megőrjítette az énekesnő rajongói.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
