Sári Évi: A pasik szempontjából iszonyú nehéz az életem

Sári Évi: Anyukám ilyen típus volt: könyvelőként a számok bűvöletében élt, és nagyon meg akart győzni, hogy én is menjek ebbe az irányba, és akkor össze tudnánk dolgozni. Állandóan dolgozott, mindig tanult valamit, nyitott volt az újra, amibe folyamatosan bele is vágott.

hot!: Akkor innen ez a sziporkázás?

Sári Évi: Szerintem igen. Tizenhat évesen elváltak a szüleim, akkor anyának gyakorlatilag a nulláról kellett újraépítenie az életét.

hot!: Kamaszként neked ez törés volt?

Sári Évi: Biztosan. Ilyenkor az ember jobban a tudatában van a dolgoknak. Azt látom, hogy a környezetemben az a ritka, ha egy anya és egy apa együtt nevelik fel a gyermeküket. Szerintem ez mindenhogy rossz a gyerekeknek, függetlenül attól, hogy hány évesek. Persze az se jó, ha együtt maradnak a szülők, és „ölik” egymást.

hot!: Anyukád könyvelő volt. Megtanított bánni a pénzzel?

Sári Évi: Régebben, a Splashes, majd utána a VIVA TV-s időszakom alatt nagyon impulzív vásárló voltam, olyannyira, hogy komplett színskálám volt cipőkből. Rengeteg fölösleges dolgot vettem. Ma már sokkal okosabb vagyok: inkább legyen kevesebb ruhám, de az jó minőségű.

Jó helyen érzi magát - Fotó: Szabolcs László | Helyszín: Hadik Kávézó / hot! magazin

Tiszteli a rajongóit Sári Évi

hot!: Mi a helyzet a színházzal?

Sári Évi: Úgy érzem, hogy jó helyen vagyok. Élvezem, jó feladataim vannak, amikre büszke vagyok, és főszerepeket is éneklek, amik nagyon menők.

hot!: Egy vidéki, debreceni lánynak hogyan sikerült feldolgoznia a hírnevet?

Sári Évi: Már a Splash előtt is játszottam színházban, előtte pedig kórusban énekeltem, meg zongoráztam, majd ezeket követően csöppentem bele a forgatagba. Elkezdtünk dolgozni az együttessel, majd két hét múlva tízezer ember előtt énekeltem a Budapest Parádén. Akkoriban sem voltam elszállva, és most is tisztelem a rajongókat, akik jönnek a színházba, és megvárnak minket a művészbejárónál. Ha nekik sokat jelent, hogy váltanak velem két mondatot és készítenek egy fotót, akkor én szívesem megteszem. A We Will Rock You-ban Killer Queen vagyok, jellegzetes ruhában. Volt, hogy egy kislány horgolt Killer Queen babát, és azt adta nekem, más egy fotót rakott ki gyöngyökből. Van otthon egy dobozom, ahova ezeket rakom el; kedves emlékek.