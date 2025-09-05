Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
"Amin eddig együtt keresztülmentünk az 10 párkapcsolatnak is sok lenne" - Rubint Réka őszintén vallott a házasságáról

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 10:11
Rubint Réka és Schobert Norbi már 23 éve házasok.

Magyarország talán legnagyobb sztárpárja Rubint Réka és Schobert Norbi, akik ma 23 éve házasodtak össze. Az évek, évtizedek alatt rengeteg boldog és aggodalmas pillanatot éltek át együtt, de a szerelmük mindent túlélt, és jelenleg is legalább olyan boldogok, mint amikor megismerkedtek és egymásba szerettek.

Rubint Réka és Schobert Norbi / Fotó: Szabolcs László

Rubint Réka most a közösségi oldalán osztott meg pár egészen megható képet a kapcsolatukról, ráadásul egy olyan szöveget is írt a poszthoz, ami sokakat meghatott, hiszen érezni a fitneszladyn, hogy tényleg nagyon szereti Schobert Norbit, és bármit megtenne azért, hogy a lehető legtöbb ideig együtt lehessenek.

23 évvel ezelőtt telis-tele tervekkel indultunk el egy közös úton. Egy épp olyan keskeny és veszélyekkel teli úton, mint ami az első fotón látható. Mentünk együtt az ismeretlenbe. De ami a legfontosabb , hogy kéz a kézben, egymás kezét SOHA el nem engedve! 
Hogy milyen hosszú az utunk és mi vár minket a végén nem tudom, de abban biztos vagyok, hogy amin eddig együtt keresztülmentünk az 10 párkapcsolatnak is sok lenne😅
Egy biztos! Rengeteget tanultunk egymástól és egymás mellett! Még élünk! És nekünk talán ez a legnagyobb ajándèk , amit az élettől kaptunk!❤️ 
Boldog 23. házassági évfordulót Szerelmem!

– írta Rubint Réka.

Ide kattintva lehet megtekinteni Rubint Réka posztját a nosztalgikus képekkel.

