"Amin eddig együtt keresztülmentünk az 10 párkapcsolatnak is sok lenne" - Rubint Réka őszintén vallott a házasságáról

Magyarország talán legnagyobb sztárpárja Rubint Réka és Schobert Norbi, akik ma 23 éve házasodtak össze. Az évek, évtizedek alatt rengeteg boldog és aggodalmas pillanatot éltek át együtt, de a szerelmük mindent túlélt, és jelenleg is legalább olyan boldogok, mint amikor megismerkedtek és egymásba szerettek.

Rubint Réka és Schobert Norbi / Fotó: Szabolcs László

Rubint Réka most a közösségi oldalán osztott meg pár egészen megható képet a kapcsolatukról, ráadásul egy olyan szöveget is írt a poszthoz, ami sokakat meghatott, hiszen érezni a fitneszladyn, hogy tényleg nagyon szereti Schobert Norbit, és bármit megtenne azért, hogy a lehető legtöbb ideig együtt lehessenek.

23 évvel ezelőtt telis-tele tervekkel indultunk el egy közös úton. Egy épp olyan keskeny és veszélyekkel teli úton, mint ami az első fotón látható. Mentünk együtt az ismeretlenbe. De ami a legfontosabb , hogy kéz a kézben, egymás kezét SOHA el nem engedve!

Hogy milyen hosszú az utunk és mi vár minket a végén nem tudom, de abban biztos vagyok, hogy amin eddig együtt keresztülmentünk az 10 párkapcsolatnak is sok lenne😅

Egy biztos! Rengeteget tanultunk egymástól és egymás mellett! Még élünk! És nekünk talán ez a legnagyobb ajándèk , amit az élettől kaptunk!❤️

Boldog 23. házassági évfordulót Szerelmem!

– írta Rubint Réka.

