"Csak azt éreztem, hogy ennek vége, meghalok" - Megszólalt Rózsa György a stroke után, így van most a legendás tévés

A Bors is beszámolt a rémisztő hírről, ami az egész országot megrázta: a legendás tévés, Rózsa György stroke-ot kapott a Balatonban, lánya mentette meg az életét. A híresség szerencsére túlélte, és saját bevallása szerint komoly szerencséje volt, hiszen tragédiával is végződhetett volna ez a rettenetes eset.

Rózsa György / Fotó: Lakatos Péter / MTI

Csak azt éreztem, hogy ennek vége, meghalok. Nem félelem, egy tudat, hogy mindjárt meghalok, meg fogok fulladni, nem tudok kimenni

– mondta nemrég egy interjúban a 77 éves Rózsa György.

A tévés két és fél napig volt az intenzíven, rengetegen aggódtak érte, de úgy tűnik, hogy ő maga nem félt annyira, hiszen még viccelődöt is a mentőkocsiban:

Már a mentőkocsiban is tudtam beszélgetni, sőt még azt hiszem, viccelődtem is. Valami hülyéskedés ment, ez a halálra ítéltek mosolya.

Rózsa György azóta sem járt a Balatonon, annyira megviselte az eset. Már sokkal jobban van és reméli, hogy még hosszú évekig élvezheti a nyugdíjas éveket, hiszen sportol, aktív életet él.