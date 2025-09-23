"Egy éve, hogy megváltozott az életem!" - Könnyfakasztó vallomást tett Radics Gigi

A Megasztár egykori győztese, Radics Gigi, még 2023 augusztusában jelentette be, hogy a kapcsolata véget ért a kislánya édesapjával, Mikus Áron szobrásszal. Az egykori pár között azonban a viszony ezután is jó maradt, mialatt közösen nevelik a lányukat, Bellát. Az aranytorkú énekesnőre időközben ismét rátalált a szerelem Mackó Miki, a ValMar producere személyében, akivel a minap az első nagyobb mérföldkövüket is megünnepelték.

Mérföldkőhöz érkezett Radics Gigi és szerelme / Fotó: Szabolcs László

Könnyfakasztó üzenetet küldött szerelmének Radics Gigi

Ma egy éve, hogy megváltozott az életem, amikor Isten megmutatta, ki a másik felem. Boldog évfordulót, szerelmem! Még rengeteg ilyen boldog évet kívánok magunknak...

- írta Gigi a 24 óráig elérhető Instagram-történetében, egy, a kedvesével közös fotó társaságában.

Mackó Miki és Radics Gigi / Fotó: Instagram

Mackó Miki maga is egy megható vallomásban üzent az énekesnőnek, a saját közösségi oldalán.

Ma van egy éve, hogy egymásba szerettünk az életem szerelmével, és azóta minden napom egyre boldogabb, egyre jobban szeretem őt, és egyre szerelmesebb vagyok belé... Nagyon sok boldogságban eltöltött év vár még ránk! Az első pillanattól kezdve tudtam, hogy Te vagy az, akivel le akarom élni az egész életemet! Nagyon szeretlek!

- jelentette ki a producer.