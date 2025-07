Megszólalt Radics Gigi a kistesóról: Bármit is hoz az élet, én állok elébe

Radics Gigi tehetsége már egészen fiatal korától megmutatkozott. Országos ismertséget 2012-ben szerzet, amikor megnyerte a Megasztár hatodik évadát, ám sokan már ez előtt is ismerték, ő ugyanis korábban kétszer is jelentkezett a tehetségkutatóba.

Radics Gigi háromszor jelentkezett a Megasztárba, a hatodik évadot végül meg is nyerte (Fotó: Vendel Lajos)

Radics Gigi megasztár akart lenni: soha nem adta fel

Gigi gyakorlatilag kislányként érkezett a Megasztárba 2008-ban, ekkor mindössze 12 éves volt.

Az első szó, ami eszembe jutott, az a küzdelem. A kezdet nagyon nehéz volt, mert sokan azt mondták, hogy túl fiatal vagyok és nem vagyok még elég jó

- kezdi Gigi, aki egyébként éppen emiatt volt ennyire megállíthatatlan. Bár kiváló énekhangját mindkét évadban elismerték, az élő adásokig végül nem jutott el. Harmadszorra már családja bíztatta, hogy jelentkezzen, amire igent mondott és ez volt a valaha meghozott legjobb döntése: ezúttal megnyerte az évadot és ezzel fenkestül felfordult az ő és családja élete is. Talán sokan emlékeznek rá, hogy a Megasztár idején Gigi édesapja is beköltözött a Megasztár házba, bent lakott a versenyzőkkel együtt, ő azonban nem csak ez alatt a pár hónap alatt, hanem azóta is teljes mellszélességgel kiáll a lánya mellett és mindenben támogatja.

Radics Gigi nem adta fel, karrierje 25 éve folyamatosan felfelé ível (Fotó: Szabolcs László)

Az apa-lánya kapcsolatról a barátság jut eszembe, mi barátokként is üzemelünk, sokan úgy képzelik, hogy az édesapám már a kezdetektől fogva egy nagyon szigrú ember volt, aki nem hagyott engem kibontakozni és a saját dolgait próbálta erőltetni, de ez nem így van. Időnként szigorú volt, ezért tudtam fejlődni a zenében és emberileg is, mert sokszor következetes volt.

Ugyanakkor édesanyja és tesója nem igazán szereplős típusok, emiatt nem nagyon szokta részletezni a velük való kapcsolatát. „Ők is megérdemelnék, hogy elmondjam, hogy egyébként mennyire hálás vagyok nekik. Édesanyám az anyai létével már önmagában is egy olyan személy, aki az egész családot összetartja, egyébként visszahúzódó, de borzasztóan erős lelkületű nő. A tesóm pedig az operatőröm és a fotósom”.

De milyen célokkal tekint a jövőbe?

A Radics Gigi dalok továbbra is elképesztő népszerűségnek örvendenek és a rajongók nyugodtak lehetnek, mert az énekesnőnek esze ágában sincs abbahagyni a zenélést, sőt! A Nagy Duett fontos állomás volt számára legutóbb, de a jövőben is óriási tervei vannak:

Az a célom, hogy egyszer majd egy Grammy-díjat tarthassak a kezemben és remélem, hogy 25 év múlva már azt mondhatom, hogy ez megvan

A karrier mellett egyébként magánéletében is egyre stabilabb. Nem titok, hogy egy ideje már a szerelem is rátalált, Radics Gigi párja Mackó Miki, a ValMar producere, akivel már a válás után ismerkedtek meg, közös munka során. S hogy Radics Gigi gyerekének, Bellának lesz-e kistesója? Az énekesnő sejtelmes választ adott: