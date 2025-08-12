"Látom a férjem vadász tekintetét magamon" - nagy titkot árult el követőinek Rácz Jenő felesége

Rácz-Gyuricza Dóra rajongói körében már jól ismert arról, hogy mindig csinosan jelenik meg. Legyen szó hivatalos eseményről, nyaralásról vagy csak egy kis főzésről a konyhában a séf feleségen mindig hibátlan smink van, így érthető miért merül fel követői fejében a kérdés, hogy hogy van ereje egy kisgyerek és sűrű beosztás mellett mindig tökéletesen elkészülni.
Nekem nem erő kell ahhoz, hogy csinos legyek, nekem onnan fakad az erőm, hogy figyelek magamra. Magabiztosságot ad, amikor látom a férjem "vadász" tekintetét magamon vagy, amikor a barátnőimet, szeretteimet motiválom ebben.
- írta Instagram-oldalán Dóra.
Bevallotta, hogy a magabiztosság mellett számára egy nehéz nap is könnyebben telik, ha nem úgy néz ki mint egy "vizes zsemle". Hasonlatot is hozott a sminkjére, elmondása szerint, míg a férfiaknak az egyenruha ad erőt, ő addig csinosan indul a harcba.
