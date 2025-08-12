"Látom a férjem vadász tekintetét magamon" - nagy titkot árult el követőinek Rácz Jenő felesége

Rácz-Gyuricza Dóra rajongói körében már jól ismert arról, hogy mindig csinosan jelenik meg. Legyen szó hivatalos eseményről, nyaralásról vagy csak egy kis főzésről a konyhában a séf feleségen mindig hibátlan smink van, így érthető miért merül fel követői fejében a kérdés, hogy hogy van ereje egy kisgyerek és sűrű beosztás mellett mindig tökéletesen elkészülni.

Elárulta a nagy titkot rajongóinak Rácz Jenő felesége. Fotó: Instagram/ Rácz-Gyuricza Dóra

Nekem nem erő kell ahhoz, hogy csinos legyek, nekem onnan fakad az erőm, hogy figyelek magamra. Magabiztosságot ad, amikor látom a férjem "vadász" tekintetét magamon vagy, amikor a barátnőimet, szeretteimet motiválom ebben.

- írta Instagram-oldalán Dóra.

Bevallotta, hogy a magabiztosság mellett számára egy nehéz nap is könnyebben telik, ha nem úgy néz ki mint egy "vizes zsemle". Hasonlatot is hozott a sminkjére, elmondása szerint, míg a férfiaknak az egyenruha ad erőt, ő addig csinosan indul a harcba.