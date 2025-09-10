Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Nem halogathatta tovább, rajongóihoz fordult segítségért Laár András

Laár András
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 11:35 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 10. 11:40
A közösségi oldalán jelent meg a felhívás.
A közösségi oldalán kért segítséget Laár András. A L’art pour l’art Társulat, valamint a KFT együttes alapítótagja a Facebook-oldalán ismerte be, hogy nehéz helyzetbe került. 

Nehéz helyzetbe került, segítségre szorul Laár András / Fotó: Czinege Melinda

Kedves Barátaink, Tisztelt Követők! Sokan, számos csatornán jeleztétek segítő szándékotokat, anyagi vagy más területen, hogy a Művész Úr méltatlan élethelyzetén változtatni tudjunk. András felhatalmazásával közzétesszük bankszámláját, ahol a pénzbeli felajánlásokat fogadni tudja.

- olvasható a posztban, amelyet Laár András barátai fogalmaztak meg. Hozzátették, ez nem a kéregetés, de nem is a büszkeség helye, hiszen szűkös helyzetben bolond az, aki nem fogad el minden szívből jövő segítséget.

Hálásan meg köszönünk minden eddigi és jövőbeli felajánlást. Áldás mindenkire, aki tud és mindenkire, aki nem engedheti meg magának András támogatását, de szívében szeretettel gondol Rá! 

- zárták a bejegyzést, amelyben egy videót is megosztottak: ebben Laár András szólalt meg, és alátámasztotta, mindaz, ami a posztban szerepel, igaz, és valóban annyira aggasztó a helyzet, hogy kénytelen segítséget kérni.

Mindez azután történt, hogy a humorista otthagyta a KFT zenekart. Ahogy arról korábba lapunk is beszámolt, az akkori információk szerint jelenleg Laár András egy vidéki panzióban húzza meg magát jelenleg, miután a házassága tönkrement, és „1-2 személyes tárgyán kívül nincs semmije.”

 

 

