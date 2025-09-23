Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Tekla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Palvin Barbi megmutatta kedvenc ruháját, angyalian fest benne - Fotó

Palvin Barbara
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 19:30
modellszexi
Az elegancia és a kifinomultság megtestesítője. Palvin Barbi több kedvencét is bemutatta bejegyzésében.
K. C.
A szerző cikkei

Mint arról korábban a Bors beszámolt, a legszebb magyar modell nemrég egészségügyi küzdelméről vallott, mostanra azonban ennek nyoma sem látszik. Palvin Barbi szexibb, mint valaha!

palvin barbi
Palvin Barbi a velencei filmfesztiválon / 
Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Palvin Barbi nemcsak a világ egyik legszebb és legtöbbet foglalkoztatott modellje a magyar lány, hanem az elegancia és a kifinomultság megtestesítője is egyben. Nemcsak a divatvilág egyik legfényesebb csillaga, hanem igazi stílusikon is.

Palvin Barbara ismét mindenkit lenyűgözött kifinomult megjelenésével. A magyar modell egy képösszeállítással mutatta meg az elmúlt két hét kedvenc pillanatait, ruháit és kiegészítőit. A közösségi oldalán a kedvenc zenéjét és olvasmányát is megmutatta Palvin Barbi. Ám valószínűleg angyali megjelenése ragadta meg leginkább közönsége figyelmét. 

Palvin Barbi angyali szépség


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu