Palvin Barbi megmutatta kedvenc ruháját, angyalian fest benne - Fotó

Mint arról korábban a Bors beszámolt, a legszebb magyar modell nemrég egészségügyi küzdelméről vallott, mostanra azonban ennek nyoma sem látszik. Palvin Barbi szexibb, mint valaha!
Palvin Barbi nemcsak a világ egyik legszebb és legtöbbet foglalkoztatott modellje a magyar lány, hanem az elegancia és a kifinomultság megtestesítője is egyben. Nemcsak a divatvilág egyik legfényesebb csillaga, hanem igazi stílusikon is.
Palvin Barbara ismét mindenkit lenyűgözött kifinomult megjelenésével. A magyar modell egy képösszeállítással mutatta meg az elmúlt két hét kedvenc pillanatait, ruháit és kiegészítőit. A közösségi oldalán a kedvenc zenéjét és olvasmányát is megmutatta Palvin Barbi. Ám valószínűleg angyali megjelenése ragadta meg leginkább közönsége figyelmét.
