Szolnoki Péter tudatta az örömteli hírt: férjhez ment a lánya - Fotó

Az utóbbi időben egyre több sztár mondja ki a boldogító igent. Elég ha csak a népszerű influenszert, Viszkok Fruzsit, vagy éppen a magyarok kedvenc énekesnőjét, Taylor Swiftet említjük.

Fotó: Pexels

Ám utánuk most egy sztárnak a lányáról derült ki, hogy megházasodott. Ugyanis a Bon Bon énekese, Szolnoki Péter egy örömteli hírről számolt be a közösségi oldalán, mégpedig nem másról, minthogy egyetlen lánya, Boglárka a napokban férjhez ment. A zenész egy fotót is megosztott a nagy napról, amelyen az látható, ahogy a lányát az oltárhoz kísérte.

Boglárka elbűvölően nézett ki a szép esküvői ruhájában. Szolnoki Péter a közösségi oldalán megosztott fotóhoz érzelmes sorokat írt, melyek a következők:

Apa maradok majd, mert ez örökké tart, akkor is hogyha nagy leszel. Tied az út. Tudom, egyszer majd rálépsz. Valami már sosem múlhat el

- idézett a bejegyzésében az énekes a Bon-Bon Gyermekeimnek című dalából.