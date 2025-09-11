Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Kórházba került az Omega legendája, nyolcórás műtéten esett át

Molnár György Elefánt
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 14:46
omegaműtét
Molnár György Elefánt komoly szívműtéten van túl.

Nyolcórás nyitott szívműtéten esett át az Omega legendája, Molnár György Elefánt, aki holnap ünnepli a 76. születésnapját, de most nem a családja és barátai körében, hanem a kórházban, ugyanis a zenekar menedzsere szerint amit kellett és lehetett, azt kicserélték a zenész szívénél – jelenleg pedig lassan és türelmesen gyógyul, folyamatos felügyelet alatt áll.

Molnár György
Molnár György Elefánt / Fotó: Szabolcs László

A sajtóértesülésekből az is kiderült, hogy azt még egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor térhet vissza a családjához, illetve a színpadra Molnár György Elefánt, ugyanis a következő hetektől és az állapotától függ – a zenész amolyan "nagy csataként" gondolt a szívműtétre, amin szerencsére már túl van.

 

