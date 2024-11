A kertjében gyújt gyertyát Molnár György Elefánt: „Minden megszűnt, mióta nincs Kóbor, Benkő és Mihály”

– Amióta ők nincsenek, minden megszűnt.

Mi egy egység voltunk, egymást éltettük, és ennek a közegnek a jelentős része elment.

– Nem igazán érzem jól magam zeneileg. Írok dalokat, most is kettő készül párhuzamosan, de ez már koránt sem olyan, mint régen. Elég nehéz a színpadra való felkészülés, pedig óriási örömet nyújt a rajongókkal való találkozás, mint ahogy a zenészekkel is együtt lenni. De ez már nem az Omega! A barátaim, akik elmentek, korszakalkotó művészek voltak, ki merem jelenteni, hogy mindegyikük a saját területén zseni volt. Az Omega volt első mindenben, ami Magyarországon a könnyűzenében elindult – mondta Gyuri.

A legendás gitáros halottak napján nem csak családjáról, de elhunyt barátairól, zenésztársairól is megemlékezik (Fotó: Szabolcs László)

15 évesen veszítette el édesapját

Az Omega oszlopos tagjának azonban halottak napja a családtagokról is szól, hiszen szülei már rég nincsenek az élők sorában. Még csak a középiskola első osztályát végezte, amikor apukája hosszan tartó betegség után, nagyon fiatalon ment el.

– Gyerek, csak 15, az öcsém pedig 10 éves volt, amikor 49 évesen édesapám elhunyt.

Éveken át küzdött a rákkal, rengeteg műtéten esett át. Értelmes, intelligens ember, magyar-latin szakos tanár volt, hét nyelven beszélt, tele volt célokkal, nem akart elmenni.

– Amikor először meglátta a leletét, és megtudta, hogy mi a problémája, tudta, hogy nem lesz rá semmilyen gyógymód. Manapság valamivel előrehaladottabb a rákban lévő gyógyászat, de úgy gondolom, hogy még most sem vagyunk sokkal előrébb. Van, akit meg tudnak megmenteni, engem úgy néz ki, hogy sikerült, és bízom benne, hogy ez így is marad még egy pár évig, mert nem egy embernek való állapot, ha rákos lesz – utalt arra a zenész, hogy tavaly előtt tavasszal, három év után másodjára is kialakult daganatos betegsége, ugyan nagyon hosszú volt a felépülése, de szerencsére ma már jól van. – Édesanyám ezzel ellentétben szép hosszú kort élt meg, ő 10 évvel ezelőtt, 86 éves korában hunyt el. A testvéremmel iker házban lakunk, anyánk élete végéig itt volt velünk. Ő volt a királynő, és ezt ki is követelte magával – mondta mosolyogva Gyuri.

A halottak napja nálunk minden olyan emberről szól, akik már nincsenek közöttünk.

– Ilyenkor a kertben gyertyát gyújtunk, és az ember kicsit elmélyed a gondolataiba, és rájön, milyen nagyon rövid az élet – mondta lapunknak Molnár György Elefánt.