Ennyi volt: Natalia Oreiro szenvedélyes videóval búcsúzott a magyaroktól

Natalia Oreiro az egyik legismertebb dél-amerikai telenovellasztár, olyan napi sorozatokban szerepelt, mint a Híresek és gazdagok, a Vad angyal, az Amanda O, a Te vagy az életem, de eljátszotta Eva Perónt is a Szent Evita minisorozatban. Az énekesnőként is sikeres Natalia Oreiro a TV2 show-jában, a Sztárban Sztár All Stars-ban tűnt fel legutóbb, ez pedig a nézettségen is meglátszott.

Natalia Oreiro Sztárban Sztáros szereplése miatt örömmel jött Magyarországra (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

A Vad angyal sztárja láthatóan remekül érezte magát Magyarországon, egy videót is megosztott a közösségi oldalán, amelyben látszik a nagy szeretet, érdeklődés, amivel itthon fogadták. Natalia Oreiro közönségtalálkozón vett részt, erről is vannak képek, természetesen a Sztár Sztár All Stars műsorából is. A videó végére bevágta az éjszakai Budapest fényeit, látszik, hogy a Gellért-hegyen járt, onnan vette fel a kivilágított Budai Várat, a Parlamentet.

"Mindig is mondtam: ami gyermekkorban történik velünk, az örökre a szívünkben marad. Vagy ahogy a nagy Benedetti mondaná: Öt perc is elég ahhoz, hogy egy egész életet álmodjunk; ennyire relatív az idő... 25 év telt el azóta, hogy utoljára Magyarországon jártam. Köszönöm az öleléseket, a leveleket, a csokoládékat, és köszönöm, hogy nem felejtettetek el minket!" – írta a posztban, köszönetet mondva a szervezőknek, a TV2-nek, és a négy zsűritagnak, akik mellett ült az adásban. (Az idézett Mario Benedetti uruguayi író, költő, újságíró, a latin-amerikai irodalom egyik ismert szerzője, 2009-ban halt meg.)

Natalia Oreiro közönségtalálkozója után egy kis városnézést is beiktatott a fővárosban, imádja az építészetet (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

Nem az első alkalom, hogy hazánkban jár, ugyanis 25 évvel ezelőtt Lagzi Lajcsi Dáridójának vendégeként érkezett Magyarországra. Már akkor rabul ejtette a fővárosunk, különösen az építészeti alkotások, erről mesélt pár napja a Borsnak.

Natalia Oreiro a magyar építészetet is tanulmányozta

„Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, mert nagyon régen voltam utoljára, de ez az egyik legszebb város, amit ismerek. Bár a műsor miatt jöttem alapvetően, de szeretnék minél több rajongómmal találkozni, mert amit itt igazán kedvelek, az az emberek kedvessége, és az a meleg fogadtatás, amivel mindig várnak.”

Emellett az építészet is lenyűgöző, amit egyébként is nagyon szeretek, különösen az 1800-as évek építészetét, amiből Budapesten is rengeteg van. Ha valamiért más munkát kellene választanom, akkor építészként vagy tájépítészként nagyon el tudnám képzelni magam

– mesélte a Borsnak a színésznő, akinek vasárnap este annyira megtetszett Pintér Tibor Tenya előadása, hogy még a telefonszámát is meg akarta adni neki.