Ennyi volt: Natalia Oreiro szenvedélyes videóval búcsúzott a magyaroktól

Natalia Oreiro az egyik legismertebb dél-amerikai telenovellasztár, olyan napi sorozatokban szerepelt, mint a Híresek és gazdagok, a Vad angyal, az Amanda O, a Te vagy az életem, de eljátszotta Eva Perónt is a Szent Evita minisorozatban. Az énekesnőként is sikeres Natalia Oreiro a TV2 show-jában, a Sztárban Sztár All Stars-ban tűnt fel legutóbb, ez pedig a nézettségen is meglátszott.
A Vad angyal sztárja láthatóan remekül érezte magát Magyarországon, egy videót is megosztott a közösségi oldalán, amelyben látszik a nagy szeretet, érdeklődés, amivel itthon fogadták. Natalia Oreiro közönségtalálkozón vett részt, erről is vannak képek, természetesen a Sztár Sztár All Stars műsorából is. A videó végére bevágta az éjszakai Budapest fényeit, látszik, hogy a Gellért-hegyen járt, onnan vette fel a kivilágított Budai Várat, a Parlamentet.
"Mindig is mondtam: ami gyermekkorban történik velünk, az örökre a szívünkben marad. Vagy ahogy a nagy Benedetti mondaná: Öt perc is elég ahhoz, hogy egy egész életet álmodjunk; ennyire relatív az idő... 25 év telt el azóta, hogy utoljára Magyarországon jártam. Köszönöm az öleléseket, a leveleket, a csokoládékat, és köszönöm, hogy nem felejtettetek el minket!" – írta a posztban, köszönetet mondva a szervezőknek, a TV2-nek, és a négy zsűritagnak, akik mellett ült az adásban. (Az idézett Mario Benedetti uruguayi író, költő, újságíró, a latin-amerikai irodalom egyik ismert szerzője, 2009-ban halt meg.)
Nem az első alkalom, hogy hazánkban jár, ugyanis 25 évvel ezelőtt Lagzi Lajcsi Dáridójának vendégeként érkezett Magyarországra. Már akkor rabul ejtette a fővárosunk, különösen az építészeti alkotások, erről mesélt pár napja a Borsnak.
„Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, mert nagyon régen voltam utoljára, de ez az egyik legszebb város, amit ismerek. Bár a műsor miatt jöttem alapvetően, de szeretnék minél több rajongómmal találkozni, mert amit itt igazán kedvelek, az az emberek kedvessége, és az a meleg fogadtatás, amivel mindig várnak.”
Emellett az építészet is lenyűgöző, amit egyébként is nagyon szeretek, különösen az 1800-as évek építészetét, amiből Budapesten is rengeteg van. Ha valamiért más munkát kellene választanom, akkor építészként vagy tájépítészként nagyon el tudnám képzelni magam
– mesélte a Borsnak a színésznő, akinek vasárnap este annyira megtetszett Pintér Tibor Tenya előadása, hogy még a telefonszámát is meg akarta adni neki.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.