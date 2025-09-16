Kiderült, mi történt Natalia Oreiro és a Sztárban Sztár énekese közt: „Mintha kapcsolódás lett volna közöttünk”

Tele volt érzelmekkel a TV2 sikerműsorának második adása, amiben Liptai Claudiáék mellett a Vad angyal sztárja volt a vendég zsűritag. Natalia Oreiro imádta a magyar énekesek produkcióit, mindenkihez volt egy-egy kedves mondata, vagy éppen biztatta őket. Pintér Tibor előadása olyan nagy hatással volt rá, úgy érezte, összekapcsolódtak, még egy kis flört is belefért az értékelésébe.
Hosszú idő után a Sztárban Sztár 2025-ös All Stars évadában vállalt televíziós műsorban szereplést a Nemzeti Lovas Színház alapítója. Pintér Tibor nagyon komolyan vette feladatát, Rag'n'Bone Man - Human című dalával sokakat, köztük Natalia Oreirót is sikerült lenyűgöznie.
Nehéz célt tűztek ki neked ebben a produkcióban, mert az énekesnek nincsenek nagy gesztusai. Nagyon statikus. Ezért a te előadóművészeted sokkal komplexebb ennél, mert ha csak a hangra koncentrálsz, az első résznél végig azt gondoltam, hogy meg voltál kötve, pontosan azért, hogy ne lépj ki a szerepből. De aztán egy fantasztikus hangot énekeltél ki, ami nagyon tetszett. A végén azt éreztem, hogy rám nézel és nekem énekelsz. Mintha egy kapcsolódás lett volna közöttünk
- jelentette ki a világsztár.
,,Ez igaz" – vágta rá rögtön Pintér Tibor.
Igen, én ezt éreztem. Úgy éreztem, volt itt közöttünk kapcsolat, úgyhogy később odaadom a számomat
- hangzott el az uruguayi színésznő szájából.
Kíváncsiak voltunk, mi történt a műsor után, tényleg megadta-e Natalia Oreiro a telefonszámát a Sztárban Sztár All Stars kieső versenyzőjének.
Liptai Claudia mondta neki, hogy szerinte nagyon hasonlítok Facundo Aranához, akivel ugye szerelmespárt alakítottak a Vad angyal sorozatban. Gondolom, Natalia megnézett minket azért maszk nélkül is, lehet a Lovas Színház oldalán látott rólam fotókat, jólesik persze ez az összehasonlítás. Szerintem is van némi hasonlóság, ugyanaz a szőke, vékony srác. Natalia egyébként egy kedves, kellemes, intelligens, csodás nő. Nem találkoztunk az adás után, de szerintem ez így is van jól, nyilvánvalóan viccből mondta, hogy megadja a számát, viccnek nagyon jó volt. A párom, Jeni nagyon büszke volt rá, hogy Natalia így felfigyelt rám, ő hatalmas rajongója, végül neki lett is közös fotója vele!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.