Kiderült, mi történt Natalia Oreiro és a Sztárban Sztár énekese közt: „Mintha kapcsolódás lett volna közöttünk”

Tele volt érzelmekkel a TV2 sikerműsorának második adása, amiben Liptai Claudiáék mellett a Vad angyal sztárja volt a vendég zsűritag. Natalia Oreiro imádta a magyar énekesek produkcióit, mindenkihez volt egy-egy kedves mondata, vagy éppen biztatta őket. Pintér Tibor előadása olyan nagy hatással volt rá, úgy érezte, összekapcsolódtak, még egy kis flört is belefért az értékelésébe.

Pintér Tibor alakítása a Sztárban Sztár All Stars 2025 színpadán lenyűgözte a vendég zsűritagot, Natalia Oreirót (Fotó: Bors)

Natalia Oreiro TV2-es látogatása során elismerősen beszélt Pintér Tiborról

Hosszú idő után a Sztárban Sztár 2025-ös All Stars évadában vállalt televíziós műsorban szereplést a Nemzeti Lovas Színház alapítója. Pintér Tibor nagyon komolyan vette feladatát, Rag'n'Bone Man - Human című dalával sokakat, köztük Natalia Oreirót is sikerült lenyűgöznie.

Nehéz célt tűztek ki neked ebben a produkcióban, mert az énekesnek nincsenek nagy gesztusai. Nagyon statikus. Ezért a te előadóművészeted sokkal komplexebb ennél, mert ha csak a hangra koncentrálsz, az első résznél végig azt gondoltam, hogy meg voltál kötve, pontosan azért, hogy ne lépj ki a szerepből. De aztán egy fantasztikus hangot énekeltél ki, ami nagyon tetszett. A végén azt éreztem, hogy rám nézel és nekem énekelsz. Mintha egy kapcsolódás lett volna közöttünk

- jelentette ki a világsztár.

,,Ez igaz" – vágta rá rögtön Pintér Tibor.

Igen, én ezt éreztem. Úgy éreztem, volt itt közöttünk kapcsolat, úgyhogy később odaadom a számomat

- hangzott el az uruguayi színésznő szájából.

Natalia Oreiro budapesti látogatása során megígérte, megadja a számát Tenyának (Fotó: Bánkúti Sándor / bors)



No, de mit szólt mindehhez Pintér Tibor párja?

Kíváncsiak voltunk, mi történt a műsor után, tényleg megadta-e Natalia Oreiro a telefonszámát a Sztárban Sztár All Stars kieső versenyzőjének.