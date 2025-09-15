Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Natalia Oreiro izgalmasabb, mint a verekedő celebek: Kiütéssel nyert a TV2

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 14:10
Szeptember 13-án, szombaton a Megasztár volt a legnézettebb hazai tévéműsor, közel 600 ezer nézőt érdekelt. Vasárnap a Sztárban sztár All Stars - amelyben két Natalia Oreiro is felbukkant - mindent vitt, nem volt ellenfele. Szombaton és vasárnap is a TV2 volt a legnépszerűbb hazai csatorna.
Szombaton, szeptember 13-án a teljes lakosságban a Megasztár 591 ezer nézőt érdekelt, az X-Faktorra 530 ezren voltak kíváncsiak a Nielsen mérései szerint. A TV2 a 18-59-es kereskedelmi célcsoportban és a teljes lakosságban is megnyerte a napot, előbbiben 9 százalékos közönségaránya volt, utóbbiban 9,6 százalékot ért el. Vasárnapra pedig sztárvendéget hozott a TV2, a számos telenovellából ismert Natalia Oreiro érkezett Magyarországra, és ez meglátszott a Sztárban Sztár All Stars nézettségén. 

Natalia Oreiro
Natalia Oreiro továbbra is igen népszerű itthon, a TV2 show-jában bukkant fel  (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

Natalia Oreiro százezreket érdekelt

Vasárnap, szeptember 14-én visszatért a képernyőre a Sztárban Sztár All Stars, idei második adásából ezúttal is négy énekes búcsúzott. Az ország házibulija pedig a megszokottnál is vonzóbb volt a nézőknek, ugyanis a sztárvendég Natalia Oreiro telenovellasztár volt, aki nemcsak a zsűribe ült be, de Tillát is elkapta egy adott pillanatban.

A show a TV2-n teljes lakosságban 21,6 százalékos közönségarányt ért el, 721 ezer néző követte átlagosan. A Sztárbox első fele 11,2 százalékkal ment, a második fele 13,1 százalékos közönségarányt ért el.

Teljes lakosságban is a TV2 nyerte a napot, 11,5 százalékos közönségaránnyal, a 18-59-es korcsportban is felülmúlta riválisait, 10,4 százalékkal. A TV2 a főműsoridőt is megnyerte fölényesen, 20,3 százalékot szerezve a teljes lakosságban este hat és tizenegy óra között.

A színésznő nagyon barátságos volt

Ahogy a Bors elsőként megírta, Natalia Oreiro péntek délután érkezett meg Budapestre. Az uruguayi származású színésznő csaknem 24 órát utazott, ám ez szinte meg sem látszott rajta. A Vad angyal főszereplőjét már a repülőtéren kiszúrták a szemfüles rajongók, így többen is leszólították egy-egy közös fotó, vagy autogram miatt. Natalia pedig a lehető legtürelmesebben fogadta a kéréseket, és nemcsak eleget tett nekik, de többekkel még néhány mondatot beszélt is, majd azt is elárulta, mik a tervei.

 

