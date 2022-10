Exkluzív interjút adott a Borsnak a Vad angyal sztárja

Facundo Arana tegnap érkezett hazánkba, ahol a Bors fogadta a reptéren, hogy a Dancing with the Stars zsűritagjaként pontozhassa a táncospárokat. Az Argentin színészt nem viselte meg nagyon a hosszú út, tegnap még egy rögtönzött túrán is részt vett, ahol megtekintette a Budai várat, a Parlamentet, és szerencsére a naplementét is elkapta a Duna partjáról.

A szenvedélyt és érzelmeket fogja figyelni a táncosokban az Argentin színész Fotó: Bors

De nem felejti el egy percre sem, hogy szombaton milyen feladatai lesznek Ördög Nóri, Szente Vajk, Bereczki Zoltán és Juronics Tamás mellett.

Nem vagyok profi táncos, ezért a szakmai részéről nem tudok majd dönteni. Igyekszem aszerint megítélni a párokat, hogy milyen közöttük az összhang és mennyire tudják nekem, és persze a nézőknek átadni azt a szenvedélyt és érzelmi világot, ami az egyes táncokhoz szükséges

– mondta a Borsnak Facundo Arana, aki biztos abban, hogy a táncosok és híres partnereik a rengeteg felkészülésnek hála nem fogják megkönnyíteni a döntését.

Facundo Arana nagyon örül, hogy hazánkba látogatott és részt vehet a TV2 műsorában Fotó: Bors

Pontozni kell, így kénytelen leszek majd döntést hozni és egyfajta sorrendet felállítani.

– mosolygott a Vad angyal Ivója, aki odáig van a fővárosért és a magyar lányokért is.

- Nem lepődtem meg, hogy milyen szépek a magyar lányok, mert már a hírük eljutott hozzám – mosolygott a színész.