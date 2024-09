Nincs több titok! Megmutatta szerelmét a TV2 gyönyörű sztárja - Fotó

Nagy Réka neve sokaknak lehet ismerős, hiszen a szőke szépség több TV2-es produkcióban is feltűnt már, de 2006-ban a Next Top Model műsorában is láthatták a tévénézők. Mostanában a Dancing with the Starsban és az Exatlon Hungary riportereként találkozhattunk vele, ám a magánéletéről már akkor is keveset lehetett tudni. Bár, annyit mindig elmondott, hogy a prioritás az életében most a karrierje. De most már lehet, hogy más is kapott helyet a sorban...

Nagy Réka megmutatta a szerelmét (Fotó: TV2)

Nagy Réka újra szerelmes

Úgy tűnik, hogy a TV2 gyönyörű sztárja már nem csak a munkának él. Legalábbis erről tanúskodik az a fotó, amit a minap az Instagram-oldalán osztott meg. A felvételen természetesen nem egyedül látható, hanem egy férfi társaságában, akinek a neve mellé még egy szívecske is került, így jogosan sejthetjük, hogy komoly dologról van szó.

Nagyon szeretem, ami most jelenleg az életemben történik, de ha az elkövetkezendő öt évet nézzük, akkor remélem, ha még nem is férjnél, de a közelében leszek. Nagyon a közelében szeretnék már lenni, mert eddig sok csalódást ért… Ha megtalálom az igazit, és a sors is úgy hozza, akkor természetesen gyerekeket is szeretnék

– fogalmazott még pár éve Réka, de ez már csak a múlt, hiszen ahogy említettük, komoly kapcsolatban van a csinos műsorvezető. Sőt, az is kiderült, hogy a rejtélyes lovag nem is annyira rejtélyes. Az úriembert ugyanis Dominiknak hívják. Profiljából egyértelmű, hogy szeret utazni, edzeni, és az extrém sportok sem állnak tőle távol. Ráadásul a barátjával létrehozott egy vállalkozást: a kávé és bor találkozásából készítettek egy italt még 2018-ban, és azóta is annak népszerűsítésével foglalkozik.

De most már beszéljen helyettünk a fotó, amin a szerelmesek láthatóak.