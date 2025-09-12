Muszáj odanézni: ledobta a textilt Laky Zsuzsi, lélegzetelállító a látvány

Laky Zsuzsival a nézők az utóbbi időben az Ázsia Expresszben találkozhatnak a nézők, ahol férjével igyekeznek teljesíteni a különböző feladatokat.
A csinos modell ugyanakkor nem feledkezik meg a rajongóiról sem, és gyakran posztol a közösségi oldalán. Most például egy olyan bejegyzést tett közzé, amellyel mindenkit levett a lábáról. Bikiniben mutatta meg tökéletes alakját.
Végre eljött a várva várt családi nyaralás! Gyakorlatilag hónapok óta számoltam vissza a napokat, hogy újra együtt lehessünk és feltöltődhessünk Ez a nyár mindannyiunknak tele volt kihívásokkal, lemondásokkal, de most bepótoljuk, ami kimaradt
- olvasható Laky Zsuzsi bejegyzésében, amelyet ide kattintva tudsz megtekinteni.
