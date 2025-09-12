Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Muszáj odanézni: ledobta a textilt Laky Zsuzsi, lélegzetelállító a látvány

Laky Zsuzsi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 10:25 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 12. 10:28
Bikinimodellszexi
A közösségi oldalán mutatta meg a fotókat.

Laky Zsuzsival a nézők az utóbbi időben az Ázsia Expresszben találkozhatnak a nézők, ahol férjével igyekeznek teljesíteni a különböző feladatokat.

Laky Zsuzsi és Dietz Guszti
Fotó: Bors

A csinos modell ugyanakkor nem feledkezik meg a rajongóiról sem, és gyakran posztol a közösségi oldalán. Most például egy olyan bejegyzést tett közzé, amellyel mindenkit levett a lábáról. Bikiniben mutatta meg tökéletes alakját.

Végre eljött a várva várt családi nyaralás! Gyakorlatilag hónapok óta számoltam vissza a napokat, hogy újra együtt lehessünk és feltöltődhessünk Ez a nyár mindannyiunknak tele volt kihívásokkal, lemondásokkal, de most bepótoljuk, ami kimaradt

- olvasható Laky Zsuzsi bejegyzésében, amelyet ide kattintva tudsz megtekinteni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu