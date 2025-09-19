Ez az igazi csoda: már a bemutató előtt 2000 gyermeket elvarázsolt a Jégvarázs

A világhírű musical elképesztő látvánnyal, fülbemászó dalokkal és erős üzenetekkel robban be a Madách Színház színpadára szeptember 19-én. De a Jégvarázs már a hivatalos premier előtt elindult hódító útjára, ugyanis 2000 rászoruló gyermek nézhette meg a bemutató előtt.

A Jégvarázs Elzával, Annával, Hannával és Olaffal elvarázsolta a rászoruló gyerekeket (Fotó: Jardek Szabina / Madách Színház)

Elindult hódító útjára a Madách Színház Jégvarázs előadása

Olyan gyerekek jutottak most el a héten a Madách Színházba, akik vagy soha, vagy csak nagyon ritkán jutnak el színházba. A Jégvarázs, ami a bátorságról, az összetartásról és arról szól, hogy önmagadnak lenni a legnagyobb varázslat, elbűvölte a gyerkőcöket, akik közül sokaknak ez volt az első színházi élménye.

A Kézenfogva Alapítvány révén jutottak el a Madách Színházba a Montágh Imre Általános Iskola, a Döllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, a Mozgásjavító Általános Iskola, a Sashegyi Sándor Általános Iskola diákjai. A fővárosi és VII. kerületi önkormányzat munkatársai a rászoruló gyermekeket szervezték csoportba, de érkeztek nézőink Oroszlányból, Tiszaugról vagy a Küldetés Egyesülettől is.

A legnagyobb kritikusok, a gyerekek csodás közönséggé változtak a nézőtéren, és láthatóan rendkívül jól szórakoztak. A művészek és alkotók öröme azonban még nagyobb volt, mert látták a felhőtlen örömöt az arcokon, a csillogó szempárokban.