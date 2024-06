Édesanyjáért dolgozik Molnár Anikó: „Érte bármire képes vagyok”

Ha valamit is megbánt valaha az életében, azt, hogy nem tudta azt a fogadalmát betartani, hogy édesanyját nyugdíjas éve megkezdésétől anyagilag is támogatni tudja. Molnár Anikó nem csak saját maga miatt, hanem anyukájáért is csinálja OnlyFans-oldalát. És ha kell, ezért mindenre képes.