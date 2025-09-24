Mihályfi Lucát mesébe illő utazásra vitte szerelme

Igazi latin hangulatú térségbe utazott Mihályfi Luca és Hegyes Berci! A rengeteg teendőjük miatt idén nem igazán jutott idő közös nyaralásra, a szezon végén azonban sikerült összehozniuk a menorcai kiruccanást, ahol csodás hét napot töltöttek.

Romantikus pihenés Menorcán: Mihályfi Luca és Hegyes Berci végre kikapcsolódtak (hot! magazin)

„Nagyon jól éreztük magunkat! Hiányzott már, hogy kikapcsolódjunk, hiszen rengeteget dolgoztunk nyáron.”

Emiatt direkt figyeltünk rá, hogy ne aktív pihenést válasszunk, hanem inkább egy igazi semmittevős kikapcsolódást.

„Én már rengeteg helyen jártam a világban a tánc miatt, most azonban direkt olyan úti célt választottunk, ahol még egyikünk sem járt” – kezdte Mihályfi Luca párja a hot! magazinnak.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci mesébe illő nyaralása: szieszta és városlátogatás

Nem csak az idő, de a hangulat is forró volt a térségben (Fotó: Instagram)

A mesébe illő pihenés során a rengeteg lazítás mellett azért jutott idő több programra is. Mihályfi Luca és Hegyes Berci utólag nagyon dicsérték a he­lyiek vendégszeretetét.

„Ahogy megérkeztünk a reptérre, felvettük a kibérelt autónkat, és azzal császkáltunk. Megnéztünk két nagyobb várost, Mahónt és Ciu­ta­del­lát.”

Nagyon tetszett, hogy igazi régi város jellege volt mindkét helynek: szűk utcák, mediterrán hangulat, kis asztalos, kockás terítős éttermek.

„A vendéglátás része is szuper volt, nagyon értik a szórakoztatást. Hiába volt szezon vége, a pincérek közvetlenek és kedvesek voltak” – mesélte Hegyes Berci.

„Egy hétig szinte csak feküdtünk!”

– folytatta Mihályfi Luca. „Persze sok olyan terület volt, amit csak gyalogosan lehetett megközelíteni. A hajótúránk után sikeresen partra szálltunk a szieszta idején, így volt, amikor a nagyon kihalt városban töltöttünk időt.”

Dancing with the Stars: szerelem és munka egy klipben

A fiatalok a csobbanásra is szántak időt (Fotó: Instagram)

Amint hazaértek, már bele is vetették magukat a munkába, ugyanis Mihályfi Luca legújabb dalához forgattak vi­deó­kli­pet, amiben Hegyes Berci is fontos szerepet játszik. De nem ez az első alkalom, hogy a versenytáncos segít a szerelmének.

„Egy nyári, brazil hangulatú dal lesz, ehhez illő stílusban.”

Forgattunk hozzá több kedvcsináló videót is az azúrkék tengerparton, amik csodálatosra sikerültek.

„Bercinek ráadásul olyan tehetsége van, ami nem korlátozza le egyvalamire. Szeretek vele együtt dolgozni, mert közösen találunk ki dolgokat és kreatívkodunk, és ez már a Dancing with The Stars óta így van” – tette hozzá Luca.