Hová rohan az idő? Egy éve jött össze Hegyes Berci és Mihályfi Luca!

Mihályfi Luca és Hegyes Berci a Mokka vendégeiként a TV2 kamerái előtt avatták be párkapcsolatuk titkaiba a nézőket. A mindent elsöprő szerelem közel 1 évvel ezelőtt kezdődött a Dancing with the Stars című műsorban, azóta is töretlenül dúl köztük a szerelem, aminek mindketten nagyon örülnek: “Mennyire érdekes és mennyire szuper, hogy ez így kinőtte magát és így megyünk előre együtt” - összegezte gondolatait Hegyes Berci. Egymásra találásuk egyenesen mesébe illő. Közös történetük kezdetének 2024. Október 26-át tartják, ugyanis a Dancing with the Stars első élő adása utáni stábbulin történt köztük az első csók. Ezt követően vad románcuk a képernyőn bontakozott ki, a nézők szeme láttára. A fiatal párt nagy érdeklődéssel követték a műsorban, akik igazán csak a kiesésüket követően vallottak színt a nyilvánosság előtt. Ennek lassan már egy éve...
Mihályfi Luca és Hegyes Berci tökéletesen kiegészítik egymást.
“Berci egy nagyon nyugodt fiú, aki könnyedén kezeli a stresszes szituációkat. Én sokkal könnyeben kapom fel például a vizet. Mellette megtanulok kicsit mély levegőt venni és azt mondani: Na jó számoljunk el tízig és minden rendben lesz! Amikor én vagyok ideges ő nyugtat meg, ha pedig ő ideges akkor én őt” - magyarázta Mihályfi Luca, aki ezek szerint fejlődött az indulatkezelésben, Hegyes Berci mellett pedig hamar megtalálja a nyugalmat a stresszes helyzetekben.
“Kihozott belőlem valami olyat, amiről nem tudtam”
Hegyes Berci az elmúlt évben táncolni kezdte tanítani Mihályfi Lucát, amit a bombázó igazi csodaként élt meg.
"Álmaimban sem gondoltam volna, hogy képes vagyok rá” - mondta.
Mihályfi Luca nagyon megszerette a táncot és igyekszik minél többet belevinni belőle a fellépésekbe és videoklipes szerepléseibe egyaránt. Természetesen a legjobban együtt szeretik a koreográfiákat bemutatni. Hegyes Berci ennek nagyon örül, hiszen a hétköznapok mellett, a munka világában is együtt tölthetik idejüket, emellett pedig betekintést nyer a zeneiparba is. Berci a nem is olyan szürke hétköznapok képét is lefestette. Elmondása szerint minden nap énekelnek, legyen az a nap bármelyik része. Leginkább Mihályfi Luca szokott, akár készülődés közben vagy, amikor hazaérnek. Hegyes Berci leginkább csak utánozza barátnője otthoni előadásait mesélte nevetve. Nagyon inspiráló személyiségnek tartja Mihályfi Lucát.
