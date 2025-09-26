Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Megható: így ünnepli Megyeri Csilla a szerelme szülinapját

Megyeri Csilla
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 11:20
szerelemszületésnap
Megyeri Csilla különleges képeket osztott meg.

Augusztusban jelentette be Megyeri Csilla, hogy első gyermekét várja szerelmétől, akivel kicsit több mint 1 éve vannak együtt. A csinos híresség már nagyon várja, hogy megérkezzen a baba, akinek egyelőre nem is tudják a nemét, ugyanis azt szeretnék, hogy még egy ideig izgulhassanak rajta – de van a környezetükben olyan ember, aki már tudja.

Megyeri Csilla
Megyeri Csilla és Nico / Fotó: Megyeri Csilla

Megyeri Csilla a vizsgálatok után direkt kérte, hogy a leleteken ne szerepeljen a baba neme, hanem inkább küldjék el az egyik barátnőjének e-mailben, hogy ő tudja meg elsőként. Nagy valószínűséggel egy gender reveal bulin szeretnék felfedni saját maguk előtt is, hogy a műsorvezető kislányt, vagy kisfiút hord a szíve alatt.

Ma van Megyeri Csilla szerelmének szülinapja, és ezt igazán különleges módon ünnepelte meg az influenszer: összerakott pár képet szíve választottjáról a férfi életének különböző szakaszaiból – a montázs pedig egészen megható lett.

Látszik, hogy nagyon szereti leendő gyermeke édesapját Megyeri Csilla, aki a férfi becsomagolt ajándékát és a pici, cuki tortáját is felfedte a megosztott fotón:

Fotó: Megyeri Csilla Insta Story

 

 

