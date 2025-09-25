Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Hoppá: kiderült, hogy Megyeri Csilla kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt

Megyeri Csilla
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 12:16
várandósbaba
A várandós Megyeri Csilla csak úgy ragyog.

Megyeri Csilla mindenkit meglepett, mikor augusztus végén bejelentette a közösségi oldalán, hogy első gyermekét várja a párjától, akivel kicsit több, mint 1 éve vannak együtt. Rengetegen gratuláltak a műsorvezetőnek a gyermekáldás miatt, jelenleg pedig mindenki arra kíváncsi, hogy vajon kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt.

293A4613
Megyeri Csilla és a szerelme / Fotó: Szabolcs László

Megyeri Csilla nemrég megosztott a közösségi oldalán egy videót, amiben a különböző jelek alapján megtippeli, hogy vajon mi lesz a baba neme, és az alapján kislánya fog születni. Persze ez még nem biztos, majd csak az orvosi vizsgálatokból fog kiderülni az igazság – vagyis pontosabban: már ki is derült, de még nem tudják.

38éves vagyok… és 38 leszek, amikor édesanyávà válok. Hogy sokáig “húztam”-e…?! Lehet… , de úgy gondolom, hogy minden a megfelelő időben érkezik el mindenkinek életébe.✨ Most jött el az idő(m) és hálás vagyok, hogy megkapom én is ezt az ajándékot az élettől.🙏🏽👼🏽

– írta Megyeri Csilla a legújabb posztjában, amiben elárulta, hogy direkt nem kérték, hogy a leleteken rajta legyen a baba neme, ugyanis az orvosi intézet az egyik barátnőjének fogja küldeni e-mailben.

Ezek alapján az orvosok után legelőször Megyeri Csilla barátnője tudja meg, hogy kisfiúval vagy kislánnyal gazdagodik a híresség élete, és csak utána tudja meg a pár, valószínűleg egy gender reveal partyn – ennyivel is izgalmasabb a babavárás.

 

