"Ennyi volt" - Szerelme halálával viccelődött Megyeri Csilla

Nemrég jelentette be Megyeri Csilla, hogy babát vár a szerelmétől. A hír hatalmasat robbant, hiszen eddig jól titkolta a gyermekáldást a csinos híresség, aki azóta nem csupán örömteli gratulációkat kap, hanem rosszindulatú támadásokat is, ugyanis vannak, akik szerint a párja el fogja hagyni őt, mielőtt megszületne a baba.
Megyeri Csilla nem hagyta szó nélkül a támadásokat, sőt, egész sajátosan, egy poénvideóval üzent a rosszakaróknak: a felvételen az látható, hogy a Titanic című filmet felidézve a vízbe süllyed Megyeri Csilla szerelme, majd az influenszer utána dob egy nyakláncot – vagyis a férfi Leonardo DiCaprio tragikus sorsára jut.
Igazatok volt…Hat ez ennyi volt…😩😭😮💨 #joke
– írta a videóhoz Megyeri Csilla, aki ugyan ezzel a szerelme halálával poénkodott, de a követői értették a viccet és rengeteg nevetős hangulatjelet kommenteltek a poszthoz, amit alább lehet megtekinteni.
