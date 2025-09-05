Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Viktor, Lőrinc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Ennyi volt" - Szerelme halálával viccelődött Megyeri Csilla

Megyeri Csilla
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 11:43
szerelempoén
Megyeri Csilla poénkodva reagált a támadásokra.

Nemrég jelentette be Megyeri Csilla, hogy babát vár a szerelmétől. A hír hatalmasat robbant, hiszen eddig jól titkolta a gyermekáldást a csinos híresség, aki azóta nem csupán örömteli gratulációkat kap, hanem rosszindulatú támadásokat is, ugyanis vannak, akik szerint a párja el fogja hagyni őt, mielőtt megszületne a baba.

293A8081
Megyeri Csilla / Fotó: Ripost

Megyeri Csilla nem hagyta szó nélkül a támadásokat, sőt, egész sajátosan, egy poénvideóval üzent a rosszakaróknak: a felvételen az látható, hogy a Titanic című filmet felidézve a vízbe süllyed Megyeri Csilla szerelme, majd az influenszer utána dob egy nyakláncot – vagyis a férfi Leonardo DiCaprio tragikus sorsára jut.

Igazatok volt…Hat ez ennyi volt…😩😭😮‍💨 #joke

– írta a videóhoz Megyeri Csilla, aki ugyan ezzel a szerelme halálával poénkodott, de a követői értették a viccet és rengeteg nevetős hangulatjelet kommenteltek a poszthoz, amit alább lehet megtekinteni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu