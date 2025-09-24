Gyanús jelek: Megyeri Csilla kislányt hord a szíve alatt?

Megyeri Csilla várandósságának híre sokakat meglepett, pedig a műsorvezető régóta vágyik arra, hogy édesanya legyen. Volt párjával, Molnár Zsolttal ugyan nem vágtak bele a családalapításba, de új kedvese, Nicola mindent megváltoztatott. A sztárpár kapcsolata még csak alig egy éve tart, de hamarosan szülők lesznek, ami miatt nem is lehetnének boldogabbak. Ráadásul a jelek arra utalnak, hogy Megyeri Csilla gyermeke kislány lesz, de ez egyelőre korántsem biztos.

Megyeri Csilla párja, Nicola mellett végre megtalálta a boldogságot, aki az anyaságról szőtt álmait is valóra váltotta (Fotó: Megyeri Csilla)

Megyeri Csilla Nicola Sarciával közös kisbabája már a 21. hétben jár, így hamarosan a neme is kiderül, de addig is a kismama a népi hiedelmeket és babonákat vette górcső alá. Megyeri Csilla Instagram-oldalára készített egy videót, amiben elárulta, ezek a „jelek” mire utalnak az ő esetében.

Sokan hisznek a terhességi tünetekben, figyelik is azokat ÉS van, aki szerint hatalmas baromság az egész, mert ezekből nem lehet megmondani a bébi nemét. Mi nagyon kíváncsiak vagyunk már, hogy kisfiunk vagy kislányunk lesz. Hétvégén kiderül csak ne essen az eső…

– írta a Megyeri Csilla videója magyarázataként.

Megyeri Csilla kisfiús anyukának képzeli magát

A leendő édesanya azt is elárulta, hogy ő úgy érzi, fia fog születni, amivel a kommentelők nagy része szintén egyetért, pedig egy kislánnyal is bizonyára nagyon jól kijönnének, különösen, hogy Csilla is nagyon szeret mindent, ami igazán csajos, amit barátnője, Young G Béci felesége, Mészáros Norina is megerősített. A babonák alapján ráadásul - mint például a hasa állása, a gyomorégés vagy a magas szívverés - nagyobb esély van arra, hogy lányt hord a szíve alatt, de akad néhány olyan jelen is, ami egyértelműen fiúra utal, mint az is, hogy egyáltalán nincsenek rosszullétei, amit jó pár kismama biztosan megirigyelne. A leendő apuka ezzel szemben egyszerűen letudta a kérdést, amit kommentben is megosztott párja követőivel.

Szerintem olasz lesz

– írta le viccelődve a véleményét, utalva saját nemzetiségére.