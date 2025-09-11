Megszólalt a titkos feleségéről Jákob Zoli: Azt hiszem, túl fiatalok voltunk...

Jákob Zoli elég sokat szerepel a médiában, így azt gondolhatnánk, hogy már mindent tudunk róla. Ám most kiderült, hogy van egy múltbéli titka, amiről eddig a nyilvánosság nem tudott.

Megszólalt a titkos feleségéről Jákob Zoli Fotó: Fotó / Mediaworks

A sikeres üzletember korábban a TV2 Titkok Ramónával című műsorban vallotta be, hogy volt egy házassága, amelyről korábban még soha nem beszélt. Most kiderült Jákob Zoli első házassága nem azzal a nővel köttet, akitől Dávid fia született. Az üzletember most elárulta, titokban volt egy első frigy is az életében, ám ez sem zárult happy enddel.

Jákob Zoli Évivel a gimnáziumi évek alatt ismerkedett meg Baján, ahol együtt voltak kollégisták is.

Oda meg vissza voltam érte, sosem felejtem el az együtt töltött éveket. Nekem, bevallom, ő volt az első nő az életemben, ha értitek, mire gondolok… Nagyon szerettük egymást

- magyarázta az üzletember.

Jákob Zoli két év együttélés után megkérte szerelme kezét.

– Háromszáz fős lagzink volt odahaza, Harta Állampusztán. Óriási buli volt. A falu apraja-nagyja minket ünnepelt. Felejthetetlen nap volt - mondta az üzletember.

Azonban hiába a nagy lakodalom, Zoli és Évi öröme nem tartott sokáig, mindössze három évig.

Nem is tudom, pontosan mi történt. Azt hiszem, túl fiatalok voltunk… 25 évesen még sok mindent nem éltünk meg. Ő is ment a maga útján, én is, és hét együtt töltött év után egyszer csak oda jutottunk, hogy elengedjük egymást. Nem váltunk el haragban, de nem tartjuk a kapcsolatot. Annyit tudok, hogy újra férjhez ment, van családja, és boldog. És én ennek nagyon örülök

- mesélte az üzletember egy másik lapnak.