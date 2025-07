„Nagyon hálás vagyok” – Weisz Fanni pocakját átkarolva, férje oldalán jelentette be a csodálatos örömhírt

Ahogy arról a Bors elsők között számolt be, Weisz Fanni tavaly december végén életet adott első gyermekének, boldogságuk azóta is határtalan.

Fotó: Szabolcs László

Bár Bendegúz még kicsi, a gyönyörű modell rajongói már így is többször érdeklődtek, hogy szerelmével terveznek-e még újabb babát. Ez azonban még a jövő zenéje és a kis család már így is hihetetlenül boldog, amiről a sztármami legújabb bejegyzése is tanúskodik.

Férjem unokatestvérének esküvőjén. Egy igazán csodálatos nap volt, tele szeretettel, örömmel és meghatottsággal. Annyira jó érzés volt látni őket együtt – sugárzott róluk a boldogság!

– kezdte Weisz Fanni, majd így folytatta:

Külön köszönöm, hogy gondoltatok rám, és jeltolmácsot is hívtatok, hogy mindent megérthessek. Ez olyan sokat jelentett nekem!

Én voltam az egyetlen siket a sok-sok vendég között, és mégis éreztem, hogy figyeltek rám, számítok, jelen vagyok. Ez leírhatatlan érzés!

Nagyon hálás vagyok, hogy a család része lehetek.

Végezetül pedig még hozzátette:

Az egész nap gyönyörű volt, szívből örülünk a boldogságotoknak és büszkék vagyunk rátok!

A bejegyzést itt meg is nézheted: