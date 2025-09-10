Weisz Fanni családja bővülni fog: Az sem kizárt, hogy két gyermekkel

Weisz Fanni tündököl az édesanya szerepben. A siket modell és férje, Gergő kisfia hamarosan kilenc hónapos lesz, a szülők pedig már most a családbővítésen gondolkoznak. Bár Fanni eddig sem titkolta, hogy szeretnének testvért a kis Bendegúznak, de azt csak most árulta el, hogy akár még két gyerkőcöt is bevállalnának!

Weisz Fanni gyereke már jövőre kistesót kaphat, sőt, lehet, hogy kettőt (Fotó: Bors)

Weisz Fanni: „Talán jövőre már lesz Beninek kistesója”

A csinos anyuka láthatóan fürdőzik a kismama szerepben, a legnagyobb szeretettel és körültekintéssel neveli kisfiát. Weisz Fanni Instagramján egyik követője arról írt neki, hogy nála nagyon kis korkülönbséggel érkeztek a tesók, amire Fanni boldogan gratulált, és elismerte:

„Én is akarok még babát, de még kicsit várok…” – hozzátette, azért nem vár túl sokáig.

„Talán jövőre már lesz Beninek kistesója” – árulta el, hogy hamarosan hozzálátnak a családbővítéshez.

Bár nagyon boldog fiús anyukaként, minden álma, hogy kislánya is szülessen.

Nagyon szeretnék egy kislányt. De ha nem úgy jön össze, és a második is kisfiú lesz… akkor jöhet a harmadik! De akkor befejeztem, ennyi volt

– ismerte el nevetve 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában, ahol bár suttogott is, de jelelve kommunikált és édesanyja tolmácsolta hangosan a követői felé Fanni gondolatait. A rajongók figyelmét nem kerülte el, hogy Fanni suttogva teljesen érthetően beszél, és arra biztatták, használja többször a hangját, ám ő elmondta, nem érzi magát elég magabiztosnak és beszédét hibátlannak ahhoz, hogy így kommunikáljon.

„Azt hiszik, hogy nincs eszem?”

Esetében az is örök téma, hogy siketként a gyermekével hogyan tud kommunikálni. Erről korábban a Borsnak mesélt részletesen.

„Sokan kérdezték tőlem, hogy én milyen anya leszek, ha nem hallok. Nekem ez nagyon rosszul esik. Ennyire butának gondolnak? Azt hiszik, hogy nincs eszem? Rengeteg siket szülő van, nem csak én egyedül, és jobban látnak, mint bármelyik halló. Én is minden nap figyelem Benit, egyetlen másodpercre sincs egyedül, mindig mellettem van. Amikor a férjem itthon van, akkor hagyom, mert tudom, hogy a férjem halló. Amikor viszont egyedül vagyok, akkor viszem mindenhova az etetőszéket, amikor sminkelek vagy főzök, akkor is mellettem ül. Egyébként van egy kis babafigyelő kamera is, így ha Beni megmozdul, máris futok. Én ezt minden nap csinálom, milyen megoldás kéne még?” – fogalmazott, azóta pedig azt is elárulta, Weisz Fanni férje is tanulgatja a jelnyelvet, és használják a kisfiuk előtt is, de nem erőltetik neki az elsajátítását.