„Nemcsak nekik kihívás, hanem nekünk is” - megható vallomást tett Király-Virág Anita

A szeptember 1, legyen szó iskola vagy óvoda kezdésről, minden szülőt nagy kihívás elé állít, és ez alól a hírességek sem kivételek. Király-Virág Anita egy megható posztban osztotta meg, hogy kisfia, Kolen immár a nagycsoportban kezdi az idei ovis évet.
Nagycsoportos lett. Anyukák, ne feledjétek: az óvodakezdés nemcsak nekik kihívás, hanem nekünk is. Engedjük, hogy szárnyakat bontsanak, miközben mi biztos háttérként ott állunk mögöttük. Remélem mindenkinek könnyedén indul a beszoktatás, nagyobbaknak pedig az iskolakezdés
- írta Instagram-posztjában a sztáranyuka, aki más szülőket is megkért, hogy osszák meg élményeiket az új tanév kezdetével.
Anita és Király Viktor kisfia májusban töltötte az 5. életévét, így idén már a nagycsoportosok közé ült be az óvodában.
