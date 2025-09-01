Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Egon, Egyed névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Nemcsak nekik kihívás, hanem nekünk is” - megható vallomást tett Király-Virág Anita

Király Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 11:35
Virág Anitaóvodagyermek
A sztáranyuka ma igazi érzelmi hullámvasútra szállt fel.

A szeptember 1, legyen szó iskola vagy óvoda kezdésről, minden szülőt nagy kihívás elé állít, és ez alól a hírességek sem kivételek. Király-Virág Anita egy megható posztban osztotta meg, hogy kisfia, Kolen immár a nagycsoportban kezdi az idei ovis évet.

Könnyek között fakadt ki Virág Anita.
Könnyek között fakadt ki Virág Anita. (Képünk illusztráció) Fotó: archív /  hot! magazin

Nagycsoportos lett. Anyukák, ne feledjétek: az óvodakezdés nemcsak nekik kihívás, hanem nekünk is. Engedjük, hogy szárnyakat bontsanak, miközben mi biztos háttérként ott állunk mögöttük. Remélem mindenkinek könnyedén indul a beszoktatás, nagyobbaknak pedig az iskolakezdés

- írta Instagram-posztjában a sztáranyuka, aki más szülőket is megkért, hogy osszák meg élményeiket az új tanév kezdetével.

Anita és Király Viktor kisfia májusban töltötte az 5. életévét, így idén már a nagycsoportosok közé ült be az óvodában.

Ha te is kíváncsi vagy a tündéri képre, amit a megható poszt mellett megosztott Anita, akkor kattints ide!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu