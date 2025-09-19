Botrány: Nem hiszed el, ki jelenik meg a Megasztárban néhány szál kolbásszal

Tóth Gabi visszautasítása komoly fordulatot hozott Tiv Tivy, azaz Deák Tivadar életében, aki egykori Való Világ-szereplőből lett sikeres tiktokker. Most újra a figyelem középpontjába került. A történet szombaton este a Megasztár válogatóján teljesedik ki, ahol Tiv Tivy nemcsak a színpadra lép, hanem nyíltan megpróbálja meghódítani Herceg Erikát – miután korábbi kiszemeltje, Tóth Gabi nem jelent meg még a Sztárban Sztár leszek! forgatásán megbeszélt randevún. A botrányhős stílusához hűen nem kertelt, amikor felelevenítette a sztorit, amely szerinte mindent megváltoztatott.

Tiv Tivy Herceg Erika szívére pályázik a Megasztárban (Fotó: Kovács Dávid)

Tiv Tivy Herceg Erikával vigasztalódna a Megasztárban

„Tóth Gabi nagyon fölidegesített tavaly, föl akartam szedni, de nem jött el velem kürtőskalácsozni. Gondoltam, megkérdezem hogyan és miért nem érkezett meg a randevúra” – mesélte. A csalódás annál nagyobb volt, amikor szembesült azzal, hogy az énekesnő még csak nem is emlékezett az egészre:

„Nem is emlékezett rá, az az idegesítő, ezért a húzásáért végül az Erikát választottam, ő lett az új célszemély”

– tette hozzá indulatosan.

A fókusz tehát átkerült: Tiv Tivy most már teljes erőbedobással Herceg Erikát igyekszik meghódítani hentes kötényben és néhány szál kolbásszal. Saját bevallása szerint nem külsőségekben vagy ajándékokban gondolkodik, hanem önmagát kínálja fel. „Magam vittem Erikának, a saját egyéniségem, az nem elég?” – teszi fel a kérdést, mintha a közönséget is bevonná a történetbe.

Tiv Tivy hentesnek öltözik, hogy megmutassa, kié a legjobb hús (Fotó: TV2)

Ez a célja a Megasztárral

Az ambíciói pedig túlmutatnak a személyes ügyön: „Szerettem volna megmutatni, hogy itt a legnagyobb húsok vannak” – fogalmazott. Tivy egyébként ismert kidobóként rengeteg magyar sztárt ismer közelről, Curtist különösen nagyra tartja: „Nagyon szeretem a Curtist, Marics is nagydumás, őt kedvelem, jó hangja van, ilyen gádzsizós” – mondta el a véleményét a Megasztár férfi zsűritagjairól.

Tiv Tivy Curtis nagy tisztelője (Fotó: Kovács Dávid)

Ez vár ránk szombaton

A szombat esti Megasztár-válogató így nemcsak tehetségkutatásról fog szólni, hanem egy személyes történet kicsúcsosodásáról is. Egy kudarcba fulladt kürtőskalács-randi indította el, és most ott tartunk, hogy Tiv Tivy a reflektorfényben próbálja bizonyítani, több van benne, mint amit eddig bárki gondolt. Vajon sikerül-e elnyerni Herceg Erika figyelmét, vagy újabb csalódás vár rá? Egy biztos: szombaton fél nyolctól a TV2 képernyőjén mindez kiderül, és az izgalmak garantáltak.