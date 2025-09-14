Durván beszóltak Szépréthy Rolandnak a Megasztárban: „Fejezd már be, rohadt idegesítő vagy...”

A Megasztár legutóbbi adása ismét megmutatta, milyen vékony a határ a kínos és a zseniális rapprodukciók között. Már sorra érkeztek a gyengébbnél gyengébb próbálkozások, amikor egyszer csak belépett Majthényi Zsombor, vagyis P.Y.F.U., és egy pillanat alatt helyre tette a dolgokat. Újvonalas rapjével, magabiztos előadásmódjával és egyedi flowjával azonnal levette a lábáról a zsűrit. Mindeközben nem tudhatta, de a háttérben az egyik barátja alaposan kiosztotta Szépréthy Rolandot, amihez Ördög Nóra is nevetve gratulált.

Szépréthy Roland Megasztáros műsorvezetőként nem csak adja, néha bizony kapja is a beszólásokat (Fotó: Markovics Gábor)

Durván beszóltak Szépréthy Rolandnak a Megasztár válogatóján

A színpad mögött azonban forrt a levegő. Németh Márk, azaz Nameatmark, aki Marics Petivel már közös dalt is jegyez, nem bírta szó nélkül, amikor Szépréthy Roland élcelődni kezdett barátja nevén.

Fejezd már be egy percre, légyszi… de tényleg, esküszöm, rohadt idegesítő vagy

– vágott vissza Márk, aki nyíltan kiállt a produkciójára készülő rapper barátja mellett. A feszültség azonnal érezhető volt, ám a helyzetet Ördög Nóra könnyedén oldotta: lepacsizott Márkkal, és nevetve jegyezte meg: „Végre valaki... Rolcsiii… de jóóó!”

Összevesztek a mesterek P.Y.F.U. miatt

A színpadon eközben P.Y.F.U. magabiztosan gyűjtötte be a szavazatokat. Négy igent kapott, a zsűri pedig külön kiemelte, hogy nemcsak rappelni, hanem énekelni is tud, ráadásul a hangját mesterien modulálja. Herceg Erika odáig volt érte: „Nálam is jó helyen kötne ki, mert ezt a stílust én nyomom női verzióban. Én is amerikai hangzásban zenélek, biztosan megtalálnánk a közös nevezőt”– mondta a Via Gra egykori énekesnője. Curtis szerint Erika semmit nem tud erről az irányzatról: „Köze sincs az egészhez!” – vetette oda, mire a stúdióban is érezhetően megfagyott a levegő.

P.Y.F.U. produkciója nagy vitákat indított el a Megasztár mesterei között (Fotó: TV2)

Marics Petit választotta a fiatal rapper

A végső döntés mégis egyértelmű volt: P.Y.F.U. Marics Petit választotta mesterének. Bár hozzátette, hogy mindenkivel szívesen dolgozna, Peti szavaiból sütött a lelkesedés: „Nagyon vártam már egy ilyen formát”.

P.Y.F.U. boldogan hagyta el a színpadot, bezsebelve Marics pecsétjét. A barátai is gratuláltak, de Nameatmark-ot ekkor még mindig a Rolival való konfliktusa kötötte le. Hogy hogyan folytatódik P.Y.F.U Megasztáros kalandja, arra hamarosan fény derül, ha figyelemmel követjük a műsort a TV2-n szombatonként 19:30-kor.