Emlékszel még Palcsó Tamásra? Ezt a gyönyörű nőt szereti az egykori Megasztáros

Palcsó Tamás a Megasztár 2. évadában mutatkozott be a nagyközönségnek, ahol második helyen végzett. Énekesi karrierje ezután beindult, de az elmúlt években kerülte a médiafelhajtást, csak ritkán lehetett olvasni magánéletéről. Most azonban személyes vallomást tett és még a szerelmét is megmutatta.

Palcsó Tamás Megasztárosként vált ismertté, most új dallal érkezett, ami talán minden korábbinál személyes (Fotó: M2 Petőfi TV)

Nagypapája verseit zenésíti meg a megasztáros

Két év után új dallal és klippel tért vissza, Ha mondanám című új szerzeménye különösen közel áll a szívéhez: a dalszöveg ugyanis szeretett nagypapája egyik költeményéből született.

„Ez tulajdonképpen egy projekt: nem csak egy dalról és egy versről van szó. Hat versből hat dal született, amit szeretnék majd kislemez formájában kiadni” – árulta el Palcsó Tamás az M2 Petőfi TV műsorában.

Ez nagyon személyes számomra. Sajnos a nagypapám nem élte meg, hogy ezt kiadjam. Mióta elkezdtem zenével foglalkozni és a nagyközönséghez eljutottam, azóta mondta, hogy neki vannak versei, és szeretné, ha ezen alapul szolgálhatnának. Hobbi szinten írt, nyolcvan-száz költeményről van szó.

– mesélte az énekes.

„Nagyon jó nagypapa volt, sokat köszönhetek neki. Mikor az általános iskola harmadik osztályát jártam, akkor náluk laktam egy évig Jánoshalmán. Előtte nem tanultam valami jól, de a nagypapám tanárember is volt, ő tanított meg megszeretni a tanulást. Mindig nagy türelemmel állt hozzám. Nagy tudású, háromdiplomás ember volt, sokat formált az én személyiségemen, amit köszönök neki” − mondta az egykori Megasztáros.

Palcsó Tamás párja is szerepel a klipben

Az új dal és videóklip nemcsak emiatt nagyon személyes számára.

„A kedvesem a női szereplő ebben a klipben. Nagyon nagy profizmussal és türelemmel állt a forgatáshoz. Tényleg minden nagyon jól sikerült, ritka az ilyen" – ismerte el az énekes. Palcsó Tamás