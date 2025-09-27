"Kiraktak otthonról emiatt" - Marics Peti a Megasztárban vallotta be: azonnal csomagolnia kellett

Megdöbbentő családi történetet mesélt el Marics Peti a Megasztár szombati válogatójában. A ValMar egyik frontembere ma már elképesztően sikeres, hiszen az éneklés mellett a Hogyan tudnék élni nélküled? című Demjén-filmben és számos show-műsorban is szerepelt. Ennek fényében meglepő, hogy bárki is valaha kételkedett abban, hogy nagy karriert fog befutni.

Marics Peti a Megasztárban vallotta be: kirakták otthonról (Fotó: Bánkúti Sándor)

Megdöbbentő vallomást tett a Megasztár zsűritagja

A Megasztár zsűritagja a kamerák kereszttüzében árulta el, hogy a szülei annak idején nem igazán voltak a rajongói, sőt, olyan is előfordult, hogy szabályosan elküldték őt a szülői házból.

„Anyukám az Operettszínházban énekel, apukám jazz-tanszakot végzett, tehát mindketten értenek a zenéhez. Megkérdeztem őket, hogy érdemes-e nekem ezzel foglalkoznom, és azt mondták, hogy nem. Azt mondták, hogy figyelj, a hangszíned az felismerhető millióból is, tehát tényleg olyan hangszíned van, de k***a hamis vagy. Kiraktak otthonról emiatt! Kirúgtak az egyetemről, és nekem anyám nagyon rákattant erre. Úgy volt vele, hogy addig lakhatok ott, amíg csinálom az egyetemet, de én ebbe bele akartam állni. Aztán már anyukámnak is volt olyan, hogy meghallotta, hogy éneklek a fürdőben, és mondta, hogy Petikém, ezt el tudod még egyszer így énekelni? Mondtam neki, persze, mutter, miért ne? És akkor meglepődött, hogy ez mennyit fejlődött ennyi idő alatt”

- árulta el zsűritársainak Marics Peti.