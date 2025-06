Marics Peti szerelmes? Sejtelmesen nyilatkozott a Megasztár mestere

Mi Amor – azaz „szerelmem” címmel jelent meg a VALMAR legújabb dala, így a rajongóknak is minden bizonnyal eszükbe jutott, hogy hogyan alakulhat mostanában a szerelemről szövegelő Marics Peti magánélete. A Megasztár 8. évadának újdonsült mestere ugyanis jó ideje mélyen hallgat a szívügyekkel kapcsolatban, így legfeljebb csak a közösségi médiában terjedő pletykákból lehet leszűrni néhány információt, szóbeszédet.

Marics Peti sejtelmesen mesélt a szerelemről. Vajon van valakije? (Fotó: Tv2)

Annyit azért biztosan lehet tudni, hogy a Dancing with the Stars egykori versenyzője tavaly nyáron még szingli volt: a Zsákbamacska című műsor kamerái előtt elmondta, a 2024-es éve akkor lehetne ennél is jobb, ha végre rátalálna az igaz szerelem.

Marics Peti szerelmes? Sejtelmesen nyilatkozott az énekes

A Bors a Megasztár új évadának egyik válogatóján találkozott Marics Petivel, és ha már ott jártunk, fel is tettük a kérdést a fiatal fenegyereknek: mi a helyzet a szerelemmel? Nos, meglehetősen titokzatos választ kaptunk!

„Mi a helyzet a szerelemmel? Annyira nem keresem! Ha megtalál, megtalál, ha már megtalált, akkor megtalált. Ha pedig meg fog, akkor meg fog” – mondta frappánsan Marics Peti egy kacsintás kíséretében. Ember legyen a talpán, aki ebből leszűr valamit!

Az énekessel kapcsolatban tehát csak az a biztos, hogy remekül érzi magát a Megasztár egyik mestereként, és természetesen már a válogatókon megy a hülyéskedés. Curtisszel, Tóth Gabival és Herceg Erikával pedig előszeretettel csipkelődik a 28 éves frontember.