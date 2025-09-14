Lebukott Marics Peti: Erre a megasztáros lányra hajt?

A Megasztár legutóbbi válogatóján új tehetség robbant be a színpadra: Szabó Kamilla Lilla, 24 éves egyetemi hallgató, aki gyerekkora óta rajong a zenéért, most először mutatta meg magát ország-világnak, nemcsak virtuálisan. Michael Jackson és Justin Bieber voltak a gyerekkori kedvencei, ma pedig TikTokon oszt meg gitáros feldolgozásokat, köztük Manuel dalait is. Marics Peti számtalan videóját lájkolta már a lánynak, ami jó táptalajt biztosított az ugratásokhoz a többi zsűritagnak.

A Megasztár zsűrije, főként Curtis, rászállt Marics Petire (Fotó: TV2)

Lebukott Marics Peti a Megasztár válogatóján

Nem csoda hát, hogy sokan várták, hogyan teljesít majd a színpadon, és Kamilla nem okozott csalódást. A zsűri szinte az első hangoktól felfigyelt rá, és hamar kialakult az este egyik legpikánsabb vitája. Curtis ugyanis beleszúrt Marics Petibe, amiért az már korábban is előszeretettel lájkolgatta a lány TikTok-videóit. Tóth Gabi viccesen megjegyezte „Fiú lennék, én is lájkolgatnám”. A közönség azonnal felmorajlott, Marics láthatóan zavarba jött, Kamilla pedig jót nevetett a közjátékon.

Szabó Kamilla Lilla lenyűgözte a Megasztár zsűrijét (Fotó: TV2)

Tóth Gabi csodának tartja az énekesnőt

A produkció azonban többről szólt, mint a zsűri csipkelődése. Tóth Gabi teljesen elérzékenyült, és a lányhoz fordulva kijelentette: „Egy csoda vagy”. Hangsúlyozta, hogy az éneklésben a legfontosabb az érzelem átadása, és Kamilla ezt maradéktalanul megmutatta. Szépréthy Roland, a Megasztár műsorvezetője sem fogta vissza magát, amikor azt mondta: „Ez jobb, mint az eredeti”. Ez a kijelentés azért is volt különösen pikáns, mert a dal előadója, Mihályfi Luca, éppen az ő exe, így minden szava extra súlyt kapott a nézők szemében.

Még rappelni is tud

Curtis végül kiemelte, hogy nemcsak az énekrész, hanem a rap is erős volt, ami még inkább sokoldalúvá tette a lány teljesítményét. A zsűri tehát egyöntetűen elismerte Kamilla tehetségét, ám a legnagyobb feszültséget mégsem ez, hanem a mentorok rivalizálása okozta.

A dal után Tóth Gabi vallomásszerűen szólt a lányhoz: „Nem tudlak téged elengedni”. A stúdióban ekkor érezhetően megfagyott a levegő, Herceg Erika ugyanis azonnal közbeszólt: „Gabi, ezt hogy gondolod…” Erika addig körömszakadtáig ragaszkodott Kamillához, ám végül kénytelen volt engedni, és átadta a lányt Gabinak. Szabó Kamilla Lilla ezzel a TikTok-videók világából egyenesen a reflektorfénybe lépett, és minden jel arra mutat, hogy hosszú távon is számolni kell vele a magyar könnyűzene színpadán, de a Megasztár következő fordulójában biztosan.