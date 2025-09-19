Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Kedl Olívia vallomása: "Számomra a Megasztár arról szól, hogy visszanyerjem az önbizalmamat"

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 20:00
Nem mindennapi történettel rukkol elő Kedl Olívia. A Megasztár versenyzője egyszer s mindenkorra le akar számolni a traumáival és a múltjával, hogy végre azt csinálja, ami a legnagyobb álma.

Kedl Olívia története minden néző szívéhez közel állhat, mivel élete során rengeteg akadályt kellett leküzdenie: a gyermekkori csúfolódások, az állandó önbizalomhiány és az egészségügyi nehézségek hosszú éveken át árnyékolták be mindennapjait. De a lány, aki hajdan bizonytalan volt a saját testében és képességeiben, mára készen áll arra, hogy megmutassa a világnak, mit tud. Szombaton pedig mi is meggyőződhetünk erről a televízió képernyőjén keresztül, ha figyelemmel követjük a TV2 Megasztár új adását.

Kedl Olívia a Megasztár versenyzőjeként fontos üzenetet hozott (Fotó: TV2)

A Megasztár énekesnője inzulinrezisztenciával küzd

Az útja nem volt könnyű. Nemrég inzulinrezisztenciát diagnosztizáltak nála, ami különösen megviselte, és vannak napok, amikor számtalanszor állt a tükör előtt ruhákat próbálva, mert semmiben nem érezte teljesen jól magát. Sokak számára talán hihetetlen, hogy ez a fiatal lány ennyi nehézség  ellenére a színpadra lép, de a kitartása révén mégis eljutott idáig.

A barátai, a családja és énektanára mindvégig támogatták álmai felé vezető útján árulta el a Borsnak: „Nagyon örültek, mindenki nagyon támogatóan áll hozzám, rengetegen kísértek el a barátnőim közül” – mesélte Olívia, aki számára a Megasztár nem csupán éneklésről szól:

Számomra a Megasztár nemcsak éneklésről szól, hanem arról, hogy visszanyerjem az önbizalmamat”

– szögezte le.

Olíviát rengetegen kísérték el a Megasztár válogatójára (Fotó: TV2)

Régóta foglalkozik a zenével

A fiatal tehetség útja a zenéhez kitartó munkán és tanuláson alapul: négy éven át Konziba járt, és rendszeresen énektanárhoz is: „Már nagyon régóta bennem volt a jelentkezés ötlete, de most éreztem úgy, hogy eljött az ideje. Szerettem volna megmutatni végre mit tudok” – mondta izgatottan. A Megasztár zsűrije pedig minden várakozását felülmúlta: „Tudtam, hogy nem lesznek bunkók, de még annál is kedvesebbek voltak, mint amire számítottam, nagyon nyitottak voltak felém, és ez jólesett”– árulta el.

Radics Gigi az egyik kedvence

Olívia zenei világát a szabadság és az öröm határozza meg: 

Igyekszem azt a szabadságot és örömöt átadni a zenémen keresztül, amit én érzek. Szeretném, hogy amikor az emberek engem hallgatnak, ne gondoljanak semmilyen problémára, csak a zene és ők legyenek

 – vallotta be. Radics Gigit tartja a legnagyobb példaképének, a nemzetközi színtérről pedig Alicia Keys inspirálja.

Szombaton kiderül mire jut Kedl Olívia a produkciójával (Fotó: TV2)

Félelemből siker?

Szombaton este pedig minden eddigi félelmét és bizonytalanságát maga mögött hagyva, Kedl Olívia a Megasztár színpadán az álmát élheti majd Curtis, Herceg Erika, Marics Peti és Tóth Gabi előtt. A budapesti lányban rejlő tehetség, kitartás és báj minden nézőt elvarázsolhat, és története bizonyítja: még a legmélyebb bizonytalanságokból is születhet valami igazán gyönyörű. Az pedig kiderül, hogy a mesterek döntése alapján a története folytatódik-e a TV2 népszerű tehetségkutatójában.

 

