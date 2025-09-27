Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Adalbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kegyetlenül beszóltak Curtisnek a Megasztárban: "Egy ilyen drogos kutya mondja nekem?"

botrány
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 21:05
MegasztárbalhéCurtis
Ennyire még senki sem szólt be Curtisnek. A Megasztár visszatérő botrányhőse idén is óriási balhét csapott.

Lakatos Rubina Tímea visszatért a Megasztár színpadára, és ahogy tavaly, idén sem hagyta szó nélkül a zsűri kritikáit. A 32 éves háztartásbeli Whitney Houston legendás dalát, a Nothing című klasszikust próbálta elénekelni, rózsaszín hercegnős ruhában, de a produkció hamar fülsértővé vált. Rubina azonban nem hagyta magát: nemcsak énekével, hanem szavaival is gondoskodott az újabb botrányról.

Megasztár
A Megasztár zsűrijét idén sem kímélte Lakatos Rubina (Fotó: TV2)

Rubina újra szerencsét próbált a Megasztárban

Rubina már a színpadon odaszólt Marics Petinek: „Ne legyél ideges, árt a szépségednek” – vágott vissza a zsűritagnak, akivel tavaly is összetűzésbe került. Akkor ugyanis a ValMar sztárja arcjátékával jelezte, mit gondol a produkcióról, amit Rubina azóta sem felejtett el: „Úgy gondoltam, adok neki még egy esélyt, de látom, semmit sem változott” – mondta a botrányhős utólag.

Irgalmatlanul beszólt Curtisnek

Az újdonsült zsűritagok sem finomkodtak. Curtis kendőzetlenül kijelentette: „Maricsnak igaza volt, nem tudsz énekelni”. Herceg Erika sem kímélte: „Ez pusztító volt”. Rubina azonban nem maradt csendben, és azonnal a prdoukciója után kifejtette a szofisztikált véleményét az őt ért igazságtalanságról és Curtisről

Miért néztek le? Nekem nincs olyan hangom, mint a többinek, aki kornyikál. Csak a bohócokat keresik? Egy ilyen drogos kutya mondja nekem, mint Curtis? Be van szívva megint? Ha adtam volna neki egy csomag kábítószert, továbbengedtek volna?

 – vágott vissza dühösen.

Lakatos Rubina Tímea idén sem értett egyet a zsűri kritikájával (Fotó: TV2)

A lámpaláz okozta a vesztét

Rubina idén a lámpalázra fogta a hamis hangokat, de a színpadon tett kijelentései sokkal hangosabban szóltak, mint maga az éneklése.  Nem ez volt az első eset, hogy Rubina összeveszett a Megasztár zsűrijével. Tavaly Christina Aguilera szívszorító balladáját adta elő, és már akkor élesen kritizálta az ítészeket. „Azt gondolom Rúzsa Magdiról – és többen is mondták ezt –, hogy ha valaki jobb nála, akkor az kiesik. Azt hiszi, hogy őróla szól a Megasztár. Közben nem!” – magyarázta akkor a kiesése után.

Most pedig, a Whitney Houston-dallal a háta mögött, ismét bebizonyította: Lakatos Rubina Tímea nem is annyira az énektudásával, sokkal inkább a szókimondásával és botrányos kirohanásaival írja be magát a Megasztár történetébe.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu