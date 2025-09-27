Kegyetlenül beszóltak Curtisnek a Megasztárban: "Egy ilyen drogos kutya mondja nekem?"

Lakatos Rubina Tímea visszatért a Megasztár színpadára, és ahogy tavaly, idén sem hagyta szó nélkül a zsűri kritikáit. A 32 éves háztartásbeli Whitney Houston legendás dalát, a Nothing című klasszikust próbálta elénekelni, rózsaszín hercegnős ruhában, de a produkció hamar fülsértővé vált. Rubina azonban nem hagyta magát: nemcsak énekével, hanem szavaival is gondoskodott az újabb botrányról.

A Megasztár zsűrijét idén sem kímélte Lakatos Rubina (Fotó: TV2)

Rubina újra szerencsét próbált a Megasztárban

Rubina már a színpadon odaszólt Marics Petinek: „Ne legyél ideges, árt a szépségednek” – vágott vissza a zsűritagnak, akivel tavaly is összetűzésbe került. Akkor ugyanis a ValMar sztárja arcjátékával jelezte, mit gondol a produkcióról, amit Rubina azóta sem felejtett el: „Úgy gondoltam, adok neki még egy esélyt, de látom, semmit sem változott” – mondta a botrányhős utólag.

Irgalmatlanul beszólt Curtisnek

Az újdonsült zsűritagok sem finomkodtak. Curtis kendőzetlenül kijelentette: „Maricsnak igaza volt, nem tudsz énekelni”. Herceg Erika sem kímélte: „Ez pusztító volt”. Rubina azonban nem maradt csendben, és azonnal a prdoukciója után kifejtette a szofisztikált véleményét az őt ért igazságtalanságról és Curtisről:

Miért néztek le? Nekem nincs olyan hangom, mint a többinek, aki kornyikál. Csak a bohócokat keresik? Egy ilyen drogos kutya mondja nekem, mint Curtis? Be van szívva megint? Ha adtam volna neki egy csomag kábítószert, továbbengedtek volna?

– vágott vissza dühösen.

Lakatos Rubina Tímea idén sem értett egyet a zsűri kritikájával (Fotó: TV2)

A lámpaláz okozta a vesztét

Rubina idén a lámpalázra fogta a hamis hangokat, de a színpadon tett kijelentései sokkal hangosabban szóltak, mint maga az éneklése. Nem ez volt az első eset, hogy Rubina összeveszett a Megasztár zsűrijével. Tavaly Christina Aguilera szívszorító balladáját adta elő, és már akkor élesen kritizálta az ítészeket. „Azt gondolom Rúzsa Magdiról – és többen is mondták ezt –, hogy ha valaki jobb nála, akkor az kiesik. Azt hiszi, hogy őróla szól a Megasztár. Közben nem!” – magyarázta akkor a kiesése után.

Most pedig, a Whitney Houston-dallal a háta mögött, ismét bebizonyította: Lakatos Rubina Tímea nem is annyira az énektudásával, sokkal inkább a szókimondásával és botrányos kirohanásaival írja be magát a Megasztár történetébe.